22 ian. 2026, 20:10, Actualitate
Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă

Românii se feresc de apa de la chiuvetă care vine prin țevi ruginite și optează pentru apa la pet. Mai scumpă, mai greu de accesat, trebuie să ajungi la magazin, probleme cu depozitarea etc. Există și alte soluţii, de filtrarea apei de exemplu, alte costuri…Între atâtea teorii și opțiuni, e greu să-ţi dai seama care e cea mai bună şi sănătoasă alegere. 

„O apă bună înseamnă o apă naturală, înseamnă o apă naturală echilibrată mineral și cu un pH ușor alcalin. Cam acestea sunt cele trei ingrediente. Nu că nu ar fi și altele, dar cred că sunt cele mai importante pentru un consumator.”, a spus Răzvan, reprezentant firmă de apă, pentru Observator.

Apă la volum

Important este să știm să ne informăm. Dacă vorbim de apă îmbuteliată, putem alege un abonament de pe piață la ambalaje mai mare, de 19 respectiv, 11 litri. Ambalajele sunt din policarbonat, deci eliminăm partea de reziduală de plastic. Plastic este policarbonat și nu are reziduri în interior, explică specialistul.

Mai mult decât atât, nu există taxă SGR. Ambalajele sunt reutilizabile și există oameni care îți aducă apa fix la ușă. Și pe termen lung, mă gândesc de cât să cumpere la 2 litri sau la cât cumpărăm noi. Fiind de la o cantitate mai mare, sunt și avantaje din punctul acesta de vedere.

Un alt mare avantaj la acest gen de apă este că poate funcționa ca atare printr-o pompă manuală sau poate utiliza un dozator care poate oferi atât apă rece, apă la temperatura camerei și apă fierbinte.

„Care este a doua alternativă? Haideți să revenim la apa de la rețea. Exact cum spuneai și tu, Alex, apa de la rețea este o apă, în general, foarte bună. Problema o reprezintă traseele, țevile prin care ajunge în casele noastre.”, a adăugat Răzvan.

Având în vedere că sunt multiple soluții la momentul ăsta de filtrare, ne vom referi doar la cele sigure și care oferă o apă constantă și de o calitate sigură. Ne referim la baterii de câte patru filtre, două, trei, patru, în funcție de fiecare câte dorește să-și achiziționeze. Trebuie să-i informeze foarte bine.

Care sunt cele mai accesibile soluții pentru apă de calitate în locuințe

Aceste filtre se montează, este bine să ia filtre care sunt specifice apei din România, se montează sub piuvetă și printr-un simplu robinet pot fi utilizate.

Dacă luăm specific aceste patru filtre, vedem aici filtrele care folosesc carbon, deci totul este natural. Apa trece prin mai multe straturi. Primul este cel de sedimente. La final, după ce trece de cele de carbon, există un filtru care îmbunătățește un pic gustul.

Este un filtru de cocos, nu este nimic wow, este natural totul și estompează un pic din gustul de clor. Ce cost avem dacă vrem să bem apă bună și la costă mici?

Costul optim pentru astfel de baterie de filtre este undeva la 50 de lei pe lună și asta include accesul, montajul, dar și schimbul de filtre odată la 6 luni, respectiv la 12 luni, argumentează specialistul Răzvan.

