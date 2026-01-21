Prima pagină » Actualitate » Psiholog.  Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece

Psiholog.  Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece

21 ian. 2026, 15:22, Actualitate
Aproape toți britanicii, mai precis 95%, spun că beau mai puțină apă în ianuarie, două treimi spunând că este mai greu să-și amintească să se hidrateze iarna. Aproape jumătate nu știu că vremea rece suprimă semnalele naturale de sete.

Sondajul realizat pe 2.000 de adulți, realizat de Hydration Booster by Gatorade, a constatat că 51% dintre respondenți simt mai puțină sete pe vreme rece, în timp ce 33% știu că apa consumată este prea rece iarnă. Deși recunosc importanța hidratării, 64% menționând că „bea mai multă apă” ca parte a rezoluțiilor lor de Anul Nou, 84% beau în continuare sub doi litri pe zi, publică Daily Star.

Capcana setei

Pentru a reduce setea din ianuarie, Hydration Booster by Gatorade a lansat prima alarmă din lume bazată pe dovezi științifice, „Capcana Setei”, concepută pentru a declanșa semnale naturale de sete și a încuraja oamenii să bea mai mult. Cu participarea creatoarei ASMR, Emma Smith, piesa prezintă indicii senzoriale bogate în hidratare – turnarea lentă, ruperea pliculețului, efervescența și prima înghițitură proaspătă.

Psihologul Dr. Tara Quinn-Cirillo, a cărui expertiză a stat la baza designului alarmei ASMR, a declarat: „Creierul nostru leagă instinctiv indiciile senzoriale, în special de comportamentul legat de consumul de alcool. Atunci când sunt activați factorii auditivi potriviți, aceștia pot reaprinde dorința de hidratare, chiar și în medii în care indiciile naturale de sete sunt suprimate, cum ar fi vremea rece.”

Dr. Vlad Sabou, de la Institutul de Științe Sportive Gatorade, a declarat: „Menținerea hidratării pe tot parcursul anului este crucială pentru performanțe cognitive și fizice optime. Majoritatea oamenilor nu știu că vremea rece poate suprima percepția setei, ducând la un consum general insuficient de lichide.”

