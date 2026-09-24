Arestat pentru pornografie infantilă. Bărbat de 30 ani din Dâmbovița, cercetat după ce ar fi cerut unei minore fotografii sexuale

Un bărbat din Dâmbovița este arestat pentru 30 de zile, după ce ar fi cerut unei minore fotografii cu un conținut explicit și chiar ar fi încercat să o determine pe aceasta să întrețină raporturi sexuale. Cei doi comunicau printr-o aplicație online. La locuința bărbatului au fost găsite mai multe dispozitive de stocare a datelor.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii noiembrie 2025, bărbatul i-ar fi solicitat, în mod repetat, unei persoane vătămate minore, de 15 ani, să producă fotografii cu conținut sexual explicit, pe care să i le trimită prin intermediul unei aplicații online.

De asemenea, cunoscând faptul că victima este minoră, prin aceleași solicitări, cel în cauză ar fi încercat să o determine pe aceasta să întrețină raporturi sexuale.

A fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate sisteme de stocare a datelor.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea bărbatului de 30 de ani. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dâmbovița a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.