Prima pagină » Actualitate » 45% dintre angajații români sunt în burnout. Aproape jumătate se tem să reclame supraîncărcarea la locul de muncă

45% dintre angajații români sunt în burnout. Aproape jumătate se tem să reclame supraîncărcarea la locul de muncă

45% dintre angajații români sunt în burnout. Aproape jumătate se tem să reclame supraîncărcarea la locul de muncă
Burnout, foto ilustrativ. Sursa foto: Pexels
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aproape jumătate dintre angajații români se confruntă cu o stare de oboseală provocată sau agravată de muncă, cei foarte performanți putând ajunge să solicite ajutor abia când nu mai reușesc să mențină ritmul profesional. 45% dintre angajații din România se confruntă cu burnout, față de 37% la nivelul Uniunii Europene, potrivit studiului Occupational Health Solution (OSH) Pulse 2025.

Mai precis, 40% dintre angajații români indică presiunea timpului sau supraîncărcarea ca problemă. 24% dintre respondenți menționează stresul, depresia sau anxietatea. În ansamblu, 45% dintre angajații din România se confruntă cu fenomenul de burnout, față de 37% la nivelul Uniunii Europene.

40% dintre angajații români indică supraîncărcarea ca problemă

Potrivit studiului Occupational Health Solution (OSH) Pulse 2025, citat de Mediafax, 40% dintre angajații români indică presiunea timpului sau supraîncărcarea ca problemă, alți 24% menționând explicit factori ca stresul, depresia sau anxietatea.

Un alt indicator relevant este percepția asupra sănătății mintale la locul de muncă. Astfel, 55% dintre angajații români se tem că dezvăluirea unei astfel de probleme le-ar putea afecta în mod negativ cariera. La nivelul blocului comunitar, 48% dintre angajați.

Sursă foto: Shutterstock

Performerii pot ascunde mult timp semnele epuizării

Specialiștii psihoterapeuți susțin că persoanele cu performanțe profesionale ridicate pot ascunde multă vreme semnele epuizării. Ele continuă să-și îndeplinească sarcinile. Totuși somnul, energia și starea lor emoțională se deteriorează vizibil.

Problemele pentru care cer ajutor sunt mai degrabă insomnia, anxietatea, iritabilitatea, oboseala persistentă, dificultățile de concentrare sau simptomele fizice. Uneori, punctul de cotitură poate fi un atac de panică, un conflict la serviciu sau imposibilitatea de a mai face față unor sarcini care înainte li se păreau ușor de gestionat.

Semne timpurii de burnout

Printre semnele timpurii se numără trezirile nocturne cu gânduri despre muncă, oboseala care nu trece nici după weekend sau concediu. Ale simptome sunt iritabilitatea, o nevoie crescută de control, izolarea socială și dificultatea de a se relaxa fără sentimentul de vinovăție.

Un angajat aflat în epuizare poate munci mai mult, poate accepta sarcini suplimentare și poate verifica excesiv ceea ce face. Totuși, în timp, pot interveni probleme de concentrare, diverse erori, conflicte și distanțare față de muncă. Un volum realist de muncă, priorități clare, autonomie, limite privind disponibilitatea în afara programului, alături de posibilitatea de a discuta dificultățile sunt jaloane cheie pentru prevenirea epuizării.

Organizația Mondială a Sănătății definește burnout-ul drept un fenomen ocupațional asociat stresului cronic de la locul de muncă gestionat insuficient, nu drept un diagnostic medical în sine.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Un consilier USR a ajuns în arest preventiv. Acuzatii după protestul fermierilor
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Click
Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
,,Eram eu în locul ei``. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Ce se întâmplă doctore
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dovezi microscopice că magma se fracturează și se reface în mod repetat în timpul erupțiilor
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
FLASH NEWS Record pentru anul 2026. Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi
16:05
Record pentru anul 2026. Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi
RĂZBOI Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
15:57
Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
CONTROVERSĂ Decizie fără precedent la Washington. OSCE, exclusă de la monitorizarea alegerilor din SUA. Organizația acuză „abateri de la practicile democratice”
15:48
Decizie fără precedent la Washington. OSCE, exclusă de la monitorizarea alegerilor din SUA. Organizația acuză „abateri de la practicile democratice”
ULTIMA ORĂ SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu
15:45
SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu
REACȚIE USR susține măsurile propuse de Siegfried Mureșan și spune că a venit timpul ca PSD să pună capăt crizei politice și să voteze premierul desemnat
15:37
USR susține măsurile propuse de Siegfried Mureșan și spune că a venit timpul ca PSD să pună capăt crizei politice și să voteze premierul desemnat
NEWS ALERT Lista miniștrilor din viitorul guvern. Încă de poartă negocieri – surse
15:30
Lista miniștrilor din viitorul guvern. Încă de poartă negocieri – surse

Cele mai noi

Trimite acest link pe