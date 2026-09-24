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Curs valutar 24 septembrie 2026. Euro scade după maximul istoric. Cât valorează gramul de aur

Elena Popescu
Curs valutar 24 septembrie 2026. Euro scade după maximul istoric. Cât valorează gramul de aur
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Banca Națională a României (BNR) a publicat joi noile cotații pentru principalele monede. Euro face un pas înapoi după ce miercuri atinsese un nou maxim istoric în raport cu leul. Dolarul american se apreciază, în timp ce francul elvețian și lira sterlină scad.

Banca Națională a României a stabilit joi, 24 septembrie 2026, un curs de 5,2770 lei pentru un euro, în scădere față de valoarea de 5,2788 lei înregistrată în ședința precedentă. Scăderea vine imediat după ce moneda europeană a atins miercuri, 23 septembrie, un nou record în raport cu leul, de 5,2788 lei/euro.

Precedentul maxim fusese înregistrat pe 6 mai 2026, când moneda europeană ajunsese la 5,2688 lei.

Dolarul american crește

Moneda SUA a fost cotată joi de BNR la 4,6395 lei, față de 4,6265 lei în ședința precedentă. Astfel, dolarul a câștigat 1,3 bani în raport cu moneda națională.

Francul elvețian a scăzut. BNR a stabilit pentru joi un curs de 5,6067 lei, după ce miercuri acesta fusese cotat la 5,6205 lei. Și lira sterlină a pierdut teren în fața leului. Moneda britanică a coborât de la 6,1442 lei la 6,1368 lei.

Curs valutar 24 septembrie 2026

Principalele cotații BNR pentru joi, 24 septembrie 2026, sunt:

Euro: 5,2770 lei
Dolar american: 4,6395 lei
Franc elvețian: 5,6067 lei
Liră sterlină: 6,1368 lei

Cât valorează gramul de aur

O scădere importantă este înregistrată și în cazul aurului. BNR a cotat joi gramul de aur la 634,6613 lei, în scădere față de nivelul de 641,4000 lei anunțat în ședința precedentă.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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