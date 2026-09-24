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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 24 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Alexandru Rogobete, analiză despre soarta noului Executiv. De ce nu vrea Bolojan să părăsească Guvernul?

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 24 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Alexandru Rogobete, analiză despre soarta noului Executiv. De ce nu vrea Bolojan să părăsească Guvernul?
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem cu fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete cele mai importante subiecte ale zilei. Scandalos! Bolojan nu vrea să plece din guvern?  Ce loc îi pregăteste Siegfried Mureșan? După ce părăsește fotoliul de primar, încotro se va îndrepta Dominic Fritz? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

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Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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