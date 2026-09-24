Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem cu fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete cele mai importante subiecte ale zilei. Scandalos! Bolojan nu vrea să plece din guvern? Ce loc îi pregăteste Siegfried Mureșan? După ce părăsește fotoliul de primar, încotro se va îndrepta Dominic Fritz? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

România se împrumută cu viteza de 1.000 de euro pe secundă. Cu cât a crescut datoria publică în ultimele 15 luni.

Atenție cad iar drone! De data aceasta, drona s-a prăbușit în Suceava. E timpul să ne facem griji? Cine ne protejează?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.