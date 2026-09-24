Prima pagină » Actualitate » Consilier local USR din Vaslui, arestat preventiv după protestul ciobanilor din Piața Victoriei

Consilier local USR din Vaslui, arestat preventiv după protestul ciobanilor din Piața Victoriei

Consilier local USR din Vaslui, arestat preventiv după protestul ciobanilor din Piața Victoriei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un consilier local USR din comuna Bogdănești, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii l-au acuzat de manifestări violente la protestul crescătorilor de ovine desfășurat pe 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din București. Este vorba despre Dănuț Iulian Dincă, un tânăr fermier din satul Horoiata, comuna Bogdănești, proprietar a 400 de oi. Decizia de arestare preventivă a fost pronunțată de o instanță a Sectorului 1 București și vizează, în total, 10 dintre participanții la protestul din 15 septembrie. Dincă a depus contestație împotriva măsurii.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit comunicatului Poliției Capitalei, în acest dosar au fost puse în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, emise de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Comunicatul oficial nu a menționat numele persoanelor vizate, informează Mediafax.

Primarul comunei Bogdănești, Andreea Vasluianu, l-a descris pe Dincă drept un localnic serios și muncitor.

Reacții politice

Deputatul USR de Vaslui, Mihai Botez, a respins inițial informația privind arestarea consilierului local, calificând-o drept falsă, și a refuzat să ofere un punct de vedere ziarului Vremea Nouă, invocând modul în care publicația relatează evenimentele.

Senatorul USR Cătălin Mândru a declarat că nu îl cunoaște personal pe consilierul local, dar a precizat că participarea unui crescător de animale la protestul breslei sale nu i se pare un lucru anormal. Mândru a condamnat însă orice formă de violență și a spus că, dacă vinovăția lui Dincă se va confirma în anchetă, acesta trebuie să suporte consecințele. Senatorul a adăugat că protestul fermierilor a fost, în opinia sa, recuperat de o mobilizare politică din partea AUR, potrivit publicației Vremea Nouă.

Contextul protestului

Fermierii și crescătorii de ovine din mai multe zone ale țării, printre care și din județul Vaslui, au participat la protestul din 15 septembrie față de restricțiile impuse de pesta micilor rumegătoare, în special interdicția la export, pe care fermierii o consideră o amenințare pentru sectorul zootehnic.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS APIA și AFIR ar putea deveni o singură agenție. Ideea comasării apare pe agenda viitorului Guvern
15:58
APIA și AFIR ar putea deveni o singură agenție. Ideea comasării apare pe agenda viitorului Guvern
FLASH NEWS România ar putea relua exporturile de ovine până la sfârșitul anului. ANSVSA începe vaccinarea la nivel național
15:11
România ar putea relua exporturile de ovine până la sfârșitul anului. ANSVSA începe vaccinarea la nivel național
ALARMANT 45% dintre angajații români sunt în burnout. Aproape jumătate se tem să reclame supraîncărcarea la locul de muncă
15:03
45% dintre angajații români sunt în burnout. Aproape jumătate se tem să reclame supraîncărcarea la locul de muncă
REACȚIE Florin Cîțu susține că Guvernul și Ministerul Finanțelor au mințit că s-a îmbunătățit situația economică față de anul trecut
14:49
Florin Cîțu susține că Guvernul și Ministerul Finanțelor au mințit că s-a îmbunătățit situația economică față de anul trecut
NEWS ALERT Explozie la Uzina Mecanică Sadu. Un angajat a fost rănit în timpul lucrului
14:44
Explozie la Uzina Mecanică Sadu. Un angajat a fost rănit în timpul lucrului
JUSTIȚIE Arestat pentru pornografie infantilă. Bărbat de 30 ani din Dâmbovița, cercetat după ce ar fi cerut unei minore fotografii sexuale
14:29
Arestat pentru pornografie infantilă. Bărbat de 30 ani din Dâmbovița, cercetat după ce ar fi cerut unei minore fotografii sexuale
Mediafax
Un consilier USR a ajuns în arest preventiv. Acuzatii după protestul fermierilor
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Click
Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
,,Eram eu în locul ei``. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Ce se întâmplă doctore
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dovezi microscopice că magma se fracturează și se reface în mod repetat în timpul erupțiilor
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
FLASH NEWS Record pentru anul 2026. Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi
16:05
Record pentru anul 2026. Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi
RĂZBOI Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
15:57
Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
CONTROVERSĂ Decizie fără precedent la Washington. OSCE, exclusă de la monitorizarea alegerilor din SUA. Organizația acuză „abateri de la practicile democratice”
15:48
Decizie fără precedent la Washington. OSCE, exclusă de la monitorizarea alegerilor din SUA. Organizația acuză „abateri de la practicile democratice”
ULTIMA ORĂ SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu
15:45
SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu
REACȚIE USR susține măsurile propuse de Siegfried Mureșan și spune că a venit timpul ca PSD să pună capăt crizei politice și să voteze premierul desemnat
15:37
USR susține măsurile propuse de Siegfried Mureșan și spune că a venit timpul ca PSD să pună capăt crizei politice și să voteze premierul desemnat
NEWS ALERT Lista miniștrilor din viitorul guvern. Încă de poartă negocieri – surse
15:30
Lista miniștrilor din viitorul guvern. Încă de poartă negocieri – surse

Cele mai noi

Trimite acest link pe