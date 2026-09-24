Un consilier local USR din comuna Bogdănești, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii l-au acuzat de manifestări violente la protestul crescătorilor de ovine desfășurat pe 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din București. Este vorba despre Dănuț Iulian Dincă, un tânăr fermier din satul Horoiata, comuna Bogdănești, proprietar a 400 de oi. Decizia de arestare preventivă a fost pronunțată de o instanță a Sectorului 1 București și vizează, în total, 10 dintre participanții la protestul din 15 septembrie. Dincă a depus contestație împotriva măsurii.

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Potrivit comunicatului Poliției Capitalei, în acest dosar au fost puse în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, emise de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Comunicatul oficial nu a menționat numele persoanelor vizate, informează Mediafax.

Primarul comunei Bogdănești, Andreea Vasluianu, l-a descris pe Dincă drept un localnic serios și muncitor.

Reacții politice

Deputatul USR de Vaslui, Mihai Botez, a respins inițial informația privind arestarea consilierului local, calificând-o drept falsă, și a refuzat să ofere un punct de vedere ziarului Vremea Nouă, invocând modul în care publicația relatează evenimentele.

Senatorul USR Cătălin Mândru a declarat că nu îl cunoaște personal pe consilierul local, dar a precizat că participarea unui crescător de animale la protestul breslei sale nu i se pare un lucru anormal. Mândru a condamnat însă orice formă de violență și a spus că, dacă vinovăția lui Dincă se va confirma în anchetă, acesta trebuie să suporte consecințele. Senatorul a adăugat că protestul fermierilor a fost, în opinia sa, recuperat de o mobilizare politică din partea AUR, potrivit publicației Vremea Nouă.

Contextul protestului

Fermierii și crescătorii de ovine din mai multe zone ale țării, printre care și din județul Vaslui, au participat la protestul din 15 septembrie față de restricțiile impuse de pesta micilor rumegătoare, în special interdicția la export, pe care fermierii o consideră o amenințare pentru sectorul zootehnic.