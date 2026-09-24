Prima pagină » Economic » Bolojan se întâlnește cu delegația agenției de rating financiar S&P înaintea verdictului privind ratingul suveran al României

Bolojan se întâlnește cu delegația agenției de rating financiar S&P înaintea verdictului privind ratingul suveran al României

Olga Borșcevschi
Bolojan se întâlnește cu delegația agenției de rating financiar S&P înaintea verdictului privind ratingul suveran al României
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul demis Ilie Bolojan se întâlnește, joi, cu o delegație a agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s, care va anunța pe 2 octombrie decizia privind ratingul suveran al țării. Potrivit Guvernului, la întâlnire participă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

Delegația S&P este la București

România începe joi, 24 septembrie, discuţiile cu agenția S&P Global Ratings, care pe 2 octombrie va publica raportul privind ratingul suveran al ţării. O eventuală retrogradare a României de către S&P ar putea duce țara în categoria „junk”.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Agenţia de rating Standard & Poor's a menţinut acelaşi rating pentru România, iar perspectiva rămâne negativă

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că România are „argumente puternice” pentru a demonstra că țintele de deficit stabilite pentru acest an sunt „ținte realizabile pe care toate agențiile de rating le recunosc ca atare”.

Oficialul susține că situația actuală a țării „nu este un lucru uzual”.

„În anii trecuți diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative, însă de această dată agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 și 6,2 cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Practic, avem, pe de o parte, niște lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului”, a mai spus Nazare.

Alexandru Nazare

S&P Global, după demiterea guvernului Bolojan

S&P Global a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungeşte. A fost prima dintre cele trei mari agenţii de rating care a făcut un anunț oficial după căderea Executivului. A fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3″ pe termen lung şi scurt, ultima treaptă înainte de junk, dar perspectiva rămâne negativă.

Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României – deficitul de cont curent şi deficitul fiscal – pe măsură ce se apropie alegerile din 2028. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni. Performanţele fiscale mai puternice de până acum, în acest an, determinate de măsurile dure de consolidare adoptate în 2025 şi de viitoarele plăţi considerabile ale fondurilor UE, ar trebui să ancoreze condiţiile de finanţare externă ale României, în condiţiile în care deficitul de cont curent se restrânge treptat de la un procent estimat de 7,9% din PIB anul trecut. Am confirmat ratingurile noastre de credit suveran pe termen lung şi scurt pe tema României. Perspectiva rămâne negativă”, a transmis compania americană, la începutul lui mai, conform Profit.ro.

Agenția de rating: Vulnerabilitățile economiei românești continuă să alimenteze riscurile

Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi de restrângerea deficitelor sale externe vor rămâne ridicate în următoarele 6 până la 12 luni. Perspectivele reflectă, de asemenea, susceptibilitatea României de a schimba încrederea investitorilor, din cauza nevoilor considerabile de finanţare externă şi deţinerilor nerezidente ridicate ale datoriei guvernamentale”, a transmis agenţia S&P Global.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
13:04
Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
OFICIAL Cutremur la Orange. Gigantul francez a decis o nouă rundă de disponibilizări în România
12:30
Cutremur la Orange. Gigantul francez a decis o nouă rundă de disponibilizări în România
FLASH NEWS Siegfried Mureșan anunță când va fi votat noul Guvern: „La începutul săptămânii viitoare, miniștrii vor fi audiați în Parlament. După, vom avea votul în plen”
11:19
Siegfried Mureșan anunță când va fi votat noul Guvern: „La începutul săptămânii viitoare, miniștrii vor fi audiați în Parlament. După, vom avea votul în plen”
EXCLUSIV AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
08:30
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
FINANCIAR Astăzi, Standard and Poor’s începe vizita crucială în România. Care este programul și când va fi publicată evaluarea agenției de rating
06:00
Astăzi, Standard and Poor’s începe vizita crucială în România. Care este programul și când va fi publicată evaluarea agenției de rating
ULTIMA ORĂ Euro a bătut recordul la cursul BNR, pe fondul crizei politice și al presiunilor asupra economiei. Leul, la un nou minim istoric
13:26
Euro a bătut recordul la cursul BNR, pe fondul crizei politice și al presiunilor asupra economiei. Leul, la un nou minim istoric
Mediafax
Un consilier USR a ajuns în arest preventiv. Acuzatii după protestul fermierilor
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Click
Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
,,Eram eu în locul ei``. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Ce se întâmplă doctore
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dovezi microscopice că magma se fracturează și se reface în mod repetat în timpul erupțiilor
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
INTERVIU Cum răspunde Miruță criticilor venite din industria de apărare și celor care au susținut că acordarea contractelor SAFE s-a făcut netransparent
16:11
Cum răspunde Miruță criticilor venite din industria de apărare și celor care au susținut că acordarea contractelor SAFE s-a făcut netransparent
FLASH NEWS Record pentru anul 2026. Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi
16:05
Record pentru anul 2026. Aproape 800 de migranți au traversat Canalul Mânecii într-o singură zi
FLASH NEWS APIA și AFIR ar putea deveni o singură agenție. Ideea comasării apare pe agenda viitorului Guvern
15:58
APIA și AFIR ar putea deveni o singură agenție. Ideea comasării apare pe agenda viitorului Guvern
RĂZBOI Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
15:57
Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
CONTROVERSĂ Decizie fără precedent la Washington. OSCE, exclusă de la monitorizarea alegerilor din SUA. Organizația acuză „abateri de la practicile democratice”
15:48
Decizie fără precedent la Washington. OSCE, exclusă de la monitorizarea alegerilor din SUA. Organizația acuză „abateri de la practicile democratice”
ULTIMA ORĂ SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu
15:45
SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe