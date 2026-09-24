Premierul demis Ilie Bolojan se întâlnește, joi, cu o delegație a agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s, care va anunța pe 2 octombrie decizia privind ratingul suveran al țării. Potrivit Guvernului, la întâlnire participă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

Delegația S&P este la București

România începe joi, 24 septembrie, discuţiile cu agenția S&P Global Ratings, care pe 2 octombrie va publica raportul privind ratingul suveran al ţării. O eventuală retrogradare a României de către S&P ar putea duce țara în categoria „junk”.

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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că România are „argumente puternice” pentru a demonstra că țintele de deficit stabilite pentru acest an sunt „ținte realizabile pe care toate agențiile de rating le recunosc ca atare”.

Oficialul susține că situația actuală a țării „nu este un lucru uzual”.

„În anii trecuți diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative, însă de această dată agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 și 6,2 cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Practic, avem, pe de o parte, niște lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului”, a mai spus Nazare.

S&P Global, după demiterea guvernului Bolojan

S&P Global a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungeşte. A fost prima dintre cele trei mari agenţii de rating care a făcut un anunț oficial după căderea Executivului. A fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3″ pe termen lung şi scurt, ultima treaptă înainte de junk, dar perspectiva rămâne negativă.

“Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României – deficitul de cont curent şi deficitul fiscal – pe măsură ce se apropie alegerile din 2028. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni. Performanţele fiscale mai puternice de până acum, în acest an, determinate de măsurile dure de consolidare adoptate în 2025 şi de viitoarele plăţi considerabile ale fondurilor UE, ar trebui să ancoreze condiţiile de finanţare externă ale României, în condiţiile în care deficitul de cont curent se restrânge treptat de la un procent estimat de 7,9% din PIB anul trecut. Am confirmat ratingurile noastre de credit suveran pe termen lung şi scurt pe tema României. Perspectiva rămâne negativă”, a transmis compania americană, la începutul lui mai, conform Profit.ro.

Agenția de rating: Vulnerabilitățile economiei românești continuă să alimenteze riscurile

„Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi de restrângerea deficitelor sale externe vor rămâne ridicate în următoarele 6 până la 12 luni. Perspectivele reflectă, de asemenea, susceptibilitatea României de a schimba încrederea investitorilor, din cauza nevoilor considerabile de finanţare externă şi deţinerilor nerezidente ridicate ale datoriei guvernamentale”, a transmis agenţia S&P Global.