Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a precizat joi că este prematur să se discute încă de acum despre posibilitatea unei întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în marja summitului G20 de la Miami.

„Este devreme să vorbim despre asta, încă nu s-a luat nicio decizie. Apreciem cu adevărat această invitație amabilă, o prețuim și vom lucra asupra ei, apoi vom conveni asupra ei și vom lua o decizie corespunzătoare”, a declarat Peskov reporterilor joi.

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Statele Unite l-au invitat pe Putin la summitul G20

Miercuri, după o întâlnire cu omologul rus, Serghei Lavrov, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, l-a invitat pe președintele Rusiei la summitul G20, care va fi organizat în luna decembrie la Miami.

„Pentru a rezolva problemele, trebuie să ne întâlnim cu oamenii cu care nu suntem de acord sau cu care, eventual, există dificultăți. De aceea, l-am invitat pe președintele Putin la summitul G20. Sperăm că va accepta invitația”, a precizat Marco Rubio după întâlnirea cu Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU din New York.

Mai mult, Rubio a îndemnat Rusia și Ucraina să înceteze atacurile reciproce asupra obiectivelor energetice, după ce Donald Trump a făcut, de asemenea, un apel similar la mijlocul lunii septembrie.

Statele Unite organizează anul acesta Summitul G20 la clubul de golf al președintelui american din Florida de la Mar-a-Lago.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a precizat că este dispus să se întâlnească cu această ocazie cu Vladimir Putin în Statele Unite. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat că o astfel de întâlnire ar fi „imposibilă” și a reiterat propunerea de a-l primi pe Zelenski la Moscova. Ultima dată când liderii Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit personal a fost în 2019, la Paris.