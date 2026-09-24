Marco Leu, invitat la „Podcast cu Prioritate” #113 by ProMotor. Cum duce mai departe moștenirea lui Mihai Leu

ProMotor lansează luni, 28 septembrie 2026, un nou episod al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, realizată cu susținerea Allianz-Țiriac Asigurări și SANADOR. Invitatul acestei ediții este Marco Leu, pilot și promotor în motorsportul românesc, iar discuția este moderată de Marius Vișan, Redactor-Șef ProMotor.

Noul episod aduce în prim-plan motorsportul, pasiunea pentru automobile, dar și responsabilitatea de a continua proiectele construite de Mihai Leu. Marco Leu vorbește despre copilăria petrecută în apropierea curselor, relația cu tatăl său și momentul în care a înțeles cât de important era numele Mihai Leu pentru sportul românesc.

De la karting la Campionatul Național de Viteză în Coastă

Povestea lui Marco Leu în competiții a început în karting, unde a devenit vicecampion național în 2001. După o perioadă îndelungată în care motorsportul a rămas aproape de el mai ales prin proiectele familiei, Marco a revenit în postura de pilot. În sezonul 2026 concurează cu un Renault Clio în Campionatul Național de Viteză în Coastă și a câștigat primele două etape în clasamentul debutanților.

În „Podcast cu Prioritate”, Marco explică ce l-a determinat să revină în competiții, care sunt obiectivele sale și cât de dificil este să construiești o carieră în automobilismul sportiv. Discuția ajunge și la costurile unui sezon, atragerea sponsorilor și obstacolele întâlnite de tinerii care vor să facă primii pași în motorsport.

Marco Leu duce mai departe proiectul Super Rally

Un capitol important este dedicat lui Mihai Leu și moștenirii lăsate în sportul românesc. Campion mondial la box profesionist și campion național de raliuri în 2003, Mihai Leu a fondat Super Rally în 2017. În prezent, Marco și Anna Leu continuă organizarea competiției împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv.

Marco vorbește despre sfaturile primite de la tatăl său, despre lucrurile pe care vrea să le păstreze neschimbate și despre propria viziune pentru viitor. Conversația abordează și mașinile sale preferate, diferențele dintre condusul pe circuit și cel de zi cu zi, precum și automobilul de competiție pe care și-ar dori să îl piloteze dacă bugetul nu ar reprezenta o limită.