Ce se schimbă pentru sectorul suin

Persoanele juridice constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sunt incluse explicit, prin noua lege, în categoria beneficiarilor. Acestea vor avea la dispoziție 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru depunerea cererilor. După publicarea legii în Monitorul Oficial, APIA va anunța detaliile privind noua perioadă de depunere, inclusiv termenul exact și modalitatea de transmitere a documentelor, potrivit Ministerului Agriculturii.

Ce se clarifică pentru sectorul bovin

Legea aduce două precizări de interpretare pentru crescătorii de bovine. Prima stabilește ce înseamnă „exploatația în sectorul zootehnic” a unei persoane fizice sau juridice: toate amenajările, construcțiile sau spațiile în aer liber în care animalele sunt ținute sau manipulate, permanent sau temporar.

A doua precizare privește Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA). Legea stabilește că printre „utilizatorii” acestui sistem se numără și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. În practică, fermierii nu vor mai fi obligați să transporte documente justificative între instituții, pentru că verificările se vor face direct, pe baza schimbului de date dintre APIA și SNIIA.

Potrivit inițiatorilor, noile prevederi simplifică accesul fermierilor la sprijinul financiar și elimină riscul ca cererile lor să fie respinse din cauza unor interpretări restrictive ale legilor inițiale.