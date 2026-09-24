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Oferta fostului premier desemnat Adrian Veștea pentru Siegfried Mureșan: „Dacă are nevoie de sfaturi, îi stau la dispoziție oricând”

Adrian Veștea / Foto - Mediafax
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Fostul premier desemnat Adrian Veștea afirmă că are „toată deschiderea” față de colegul său de partid Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou Guvern.

Într-o declarație acordată Actualitate.net, președintele Consiliului Județean Brașov nu a făcut un pronostic privind votul din Parlament, dar a transmis că, dacă colegul său va avea nevoie de sfaturi, îi stă la dispoziție „oricând”.

„Am toată deschiderea”

Adrian Veștea a fosr chestionat în legătură cu noua tentativă de formare a unui Guvern și despre șansele lui Siegfried Mureșan de a trece cu brio de votul Parlamentului. Fostul premier desemnat spune că privește cu deschidere nominalizarea colegului său de partid, insistând asupra necesității ca România să depășească cât mai rapid din actuala criză politică.

Siegfried Muresan, premierul desemnat, sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Este o nominalizare pe care a făcut-o președintele României, cum de altfel s-a întâmplat și în situația mea. Nu am decât să am toată deschiderea. Chiar am făcut o postare de susținere, consider că este necesar ca România să aibă un Guvern. Sunt foarte multe instituții ale statului într-o situație critică. Multe sunt pe zona medicală și cred că în perioada următoare este nevoie să existe rectificare bugetară” , a declarat Veștea e mai ales în condițiile în care „sunt multe instituții care se află într-o situație critică”.

Va depăși Mureșan rezultatul lui Veștea?

„Nu sunt parlamentar. Am avut șansa să fac de-a lungul timpului foarte multe liste, să trimitem colegi în Parlament. Este o responsabilitate pe care o au cu totul alte persoane. Nu pot să fac astfel de pronosticuri. Trebuie să vedem dacă numărul de voturi pe care îl va lua Siegfried va fi comparabil cu numărul de voturi pe care l-am luat eu”, a mai afirmat liderul grupului disident din PNL.

Adrian Veștea a fost desemnat premier pe 14 iunie, însă Guvernul propus de brașovean nu a obținut voturile necesare în Parlament la 22 iunie.

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