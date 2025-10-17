Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova

În urma tragicului incident produs în această dimineață pe Calea Rahovei din București, Asociația Serviciilor Funerare din România își exprimă profunda compasiune față de victimele exploziei și familiile îndoliate.

ASF, în calitate de cea mai mare asociație de profil din România, singura recunoscută oficial de către FIAT-IFTA (Federația Internațională a Asociațiilor de Servicii Funerare) și membră EFFS (Federația Europeană a Serviciilor Funerare), se implică activ în sprijinirea familiilor afectate în procesul de înmormântare al persoanelor decedate.

În strânsă colaborare cu autoritățile române, membrii Asociației oferă sprijin concret prin:

• coordonarea serviciilor funerare necesare;

• asistență logistică și umanitară;

• consiliere și îndrumare pentru organizarea înmormântărilor.

ASF rămâne alături de comunitate și de instituțiile implicate pentru a asigura un sprijin demn, rapid și profesionist în aceste momente dureroase.

Pentru detalii și sprijin, vă rugăm să ne contactați:

Carmen Stoica

📞 0725828561

„Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate și către toți cei afectați de această tragedie”, mai transmite ASF.