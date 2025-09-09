Prima pagină » Actualitate » Atacurile de panică, dușmanul invizibil al multor români. Care sunt cauzele apariției

Atacurile de panică, dușmanul invizibil al multor români. Care sunt cauzele apariției

09 sept. 2025, 18:43, Actualitate
Un miliard de oameni suferă de probleme de sănătate mintală, arăta, săptămâna trecută, un studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății. 15% dintre femei și 13% dintre bărbați au fost diagnosticați cu depresie și cu anxietate. Cauzele sunt clare: stresul zilnic, odihna insuficientă, sedentarismul și nu în ultimul rând, alimentația. Atacurile de panică au devenit dușmanul invizibil cu care se luptă o mulțime de români. Nu uitați însă, pentru orice problemă există soluții.

Nu putem controla vântul, dar putem ajusta pânzele”. Vorbele unui celebru filosof din Antichitate definesc perfect ce putem face în cazul unui atac de panică, o afecțiune ce poate apărea în viața oricui. Mai mult de patru la sută dintre români au experimentat măcar o dată un atac de panică, iar mulți ajung la spital fără să știe ce reprezintă simptomele lui. Moștenirea genetică, traumele sau factorii de mediu sunt cauzele principale care favorizează apariția atacurilor de panică.

Dacă în copilăria noastră au existat persoane care au avut atacuri de panică sau au fost mai anxioase, e ca și cum preluăm treaba asta”, spun specialiștii.

Episoadele repetate pot duce la tulburarea de panică, o afecțiune cu impact semnificativ asupra calității vieții. Sprijinul psihologoc este important, potrivit Știrile Observator.

