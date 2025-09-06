Situație de panică maximă într-o benzinărie! Un bărbat aflat într-o benzinărie din Făget, județul Timiș, aflat sub influența alcoolului, a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul a acționat pistolul de alimentare al unei pompe și a aprins combustibilul cu o brichetă. Flăcările au fost stinse în primă fază de angajații benzinăriei, cu ajutorul unui extinctor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au extins cercetările și pentru tentativă de omor calificat

În timpul incidentului, bărbatul a aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre salariați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor. După atac, bărbatul a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc din apropiere.

Acesta a forțat ușa de acces și s-a baricadat până la etajul trei, unde a fost găsit de polițiști. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, distrugere, loviri și alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Comunicatul IPJ Timiş cu privire la incidentul din Timiș

„La data de 04 septembrie 2025, în jurul orei 23:41, polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget, iar ulterior s-a deplasat către un bloc ANL din localitate, unde a distrus geamul ușii de acces și a amenințat că se va sinucide.

Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani, ar fi consumat anterior o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, ulterior, acesta ar fi acționat pistolul de alimentare al unei pompe și ar fi aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil.

Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea continuării cercetărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat”, se arată în comunicatul IPJ Timiş.

Sursă foto: captură imagini

