Prima pagină » Actualitate » Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Au fost momente de panică

Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Au fost momente de panică

Mara Răducanu
06 sept. 2025, 12:59, Actualitate
Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Au fost momente de panică

Situație de panică maximă într-o benzinărie! Un bărbat aflat într-o benzinărie din Făget, județul Timiș, aflat sub influența alcoolului, a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. 

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul a acționat pistolul de alimentare al unei pompe și a aprins combustibilul cu o brichetă. Flăcările au fost stinse în primă fază de angajații benzinăriei, cu ajutorul unui extinctor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au extins cercetările și pentru tentativă de omor calificat

În timpul incidentului, bărbatul a aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre salariați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor. După atac, bărbatul a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc din apropiere.

Acesta a forțat ușa de acces și s-a baricadat până la etajul trei, unde a fost găsit de polițiști. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, distrugere, loviri și alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Comunicatul IPJ Timiş cu privire la incidentul din Timiș

„La data de 04 septembrie 2025, în jurul orei 23:41, polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget, iar ulterior s-a deplasat către un bloc ANL din localitate, unde a distrus geamul ușii de acces și a amenințat că se va sinucide.

Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani, ar fi consumat anterior o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, ulterior, acesta ar fi acționat pistolul de alimentare al unei pompe și ar fi aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil.

Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de  distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea continuării cercetărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat”, se arată în comunicatul IPJ Timiş.

Sursă foto: captură imagini 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei
13:58
Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei
ULTIMA ORĂ Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU
13:25
Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU
ULTIMA ORĂ Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric
12:34
Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric
ACTUALITATE Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini
12:31
Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini
ULTIMA ORĂ O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții
12:00
O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții
ACTUALITATE Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui
11:59
Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
KanalD
Un român din Italia a fost ucis de soție în timpul unei vizite în țară. Totul ar fi pornit de la o ceartă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Evz.ro
Carl Sagan, profeții sumbre făcute în urmă cu 30 de ani. A anticipat cum va arăta lumea de azi
A1
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
Stirile Kanal D
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
Spike a dat-o uitării pe Livia Eftimie! INCREDIBIL cum s-a afișat artistul cu noua lui cucerire: „Blestemele lui Bordea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Lecții de la Giorgio Armani. „Inteligența este elegantă. Prostia, nu.”