Atenție, fermieri. Anunț urgent despre subvențiile pe hectar și animale. Ce se întâmplă de mâine, 16 martie

Gabriela Nicoleta Andrei, Director General al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA, a făcut un anunț urgent chiar cu o zi înainte de începerea campaniei de cereri pentru subvențiile la hectar și animale. Pentru plățile din anul acesta, fermierii pot depune cererile la APIA în perioada 16 martie – 5 iunie, inclusiv, nefiind acceptate solicitări ce depășesc termenul limită prevăzut de legislația națională în vigoare, scrie agrointel.

Șefa APIA a transmis astăzi, duminică – 15 martie, un mesaj către fermierii care urmează să acceseze subvențiile agricole aferente anului 2026.

”Mâine, 16 martie 2026 începe o nouă etapă importantă pentru dumneavoastră și pentru tot ceea ce construiți, zi de zi, prin muncă, seriozitate și responsabilitate: startul campaniei de primire a cererilor de plată pentru anul în curs! În spatele fiecărei cereri pe care o depuneți se află grija pentru pământul pe care îl lucrați, pentru animalele pe care le îngrijiți, pentru familia dumneavoastră și pentru viitorul agriculturii românești. Pentru toate acestea, vă transmit respectul și aprecierea mea sinceră. Vă încurajez să pășiți în această campanie cu încredere și cu convingerea că nu sunteți singuri! Știm câtă muncă, câtă răbdare și câtă speranță puneți în fiecare an în activitatea dumneavoastră, iar noi suntem aici pentru a vă fi alături, cu seriozitate, deschidere și respect„, le-a transmis Gabriela Nicoleta Andrei beneficiarilor de subvenții agricole.

Gabriela Nicoleta Andrei a spus și care sunt documentele necesare: