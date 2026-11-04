Au apărut primii brazi naturali. Cât costă în Dedeman și în Hornbach

Au apărut primii brazi naturali. Iată cât costă în magazinele Dedeman și în Hornbach.

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Brazii naturali sunt, cu siguranță, vedeta căutărilor în timpul sărbătorilor de iarnă. Aceștia sunt elementele principale ale decorului specific sărbatorilor de iarnă, iar mirosul inconfundabil al unui molid sau brad argintiu contribuie semnificativ la crearea atmosferei perfecte de Crăciun. Un brad de Crăciun natural are totodată efecte calmante si relaxante, aroma de cetină fiind adesea folosită și la aromaterapie. Atât Dedemnan cât și Hornbach oferă o gamă variată de brazi și molizi, în ghiveci sau tăiați, la diferite prețuri.

Astfel că, fie ca alegi un brad în ghiveci, un molid argintiu sau un alt tip de bradut natural, gama de produse îți oferă o paleta amplă de variante.

Cot costă un brad natural la Dedeman

La Dedeman, găsești, săre exemplu, Arbore ornamental (molid argintiu) – Picea Pungens Baby Blue, în ghiveci, H 60 – 80 cm, D 21 cm, la prețul de 111 lei. Dacă vrei să optezi pentru o variantă mai costisitoare, ai, la prețul de 232 de lei, și Arbore ornamental (molid argintiu) – Picea Pungens Super Blue, în ghiveci, H 80 – 100 cm, D 32 cm.

De asemenea, tot la Dedeman găsești arbore ornamental (brad verde) – Abies Nordmanniana, în ghiveci, H 100 – 150 cm, D 24 cm, la prețul de 173 de lei.

Cât costă un brad natural la Hornbach

La Hornbach, un molid în ghiveci FloraSelf Picea Glauca Conica H 20-30 cm Co 0,8 L, pornește de la prețul de 29 de lei, până la la Brad Nordmann în ghiveci H 125-150 cm, la prețul de 300 de lei. De asemenea, un Molid argintiu în ghiveci FloraSelf Picea Pungens Baby Blue H 60-80 cm Co 7 L costă 142 de lei.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar cei care vor să opteze pentru varianta naturală, pot alege, cu siguranță, un brad după bunul plac, în gamele variate de la Dedeman și Hornbach.