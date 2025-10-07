Prima pagină » Actualitate » Au fost introduse două ocupații în COR. Meseriile noi care apar în mod oficial în România

07 oct. 2025, 18:38, Actualitate
Piața muncii din România se adaptează schimbărilor sociale, dar și economice, iar asta se observă și în actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) – documentul oficial care stabilește toate meseriile recunoscute la nivel național.

Potrivit celui mai recent ordin publicat în Monitorul Oficial, COR a fost completată cu două noi ocupații: crescător de câini și instructor de șah.

Ce este COR

COR reprezintă registrul național în care sunt incluse toate ocupațiile ce pot fi practicate legal în România, fiind utilizat de instituții publice, angajatori și companii pentru completarea contractelor de muncă, raportările către autorități sau în documentele de resurse umane. Clasificare conține peste 4.000 de meserii, de la profesii tradiționale până la specializări apărute în ultimii ani odată cu evoluția tehnologică.

Actualizarea COR este o procedură legală, reglementată de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și ocuparea forței de muncă, precum și de Ordinul comun nr. 37/83/2022, care stabilește modul în care pot fi adăugate sau eliminate ocupații în funcție de cererea pieței.

Ce prevede noul ordin

Prin Ordinul nr. 1.600/1.334/2025, emis de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse împreună cu Institutul Național de Statistică (INS), au fost introduse oficial în COR cele două noi ocupații:

Crescător de câini – o meserie care vine să reglementeze activitățile persoanelor și firmelor specializate în creșterea, îngrijirea și selecția raselor canine.

Instructor de șah – o ocupație dedicată celor care pregătesc copii, tineri sau adulți în arta jocului minții, tot mai popular în școli și centre educaționale.

De ce au fost aceste meserii introduse

Interesul tot mai mare pentru dresaj, creșterea responsabilă a animalelor de companie și dezvoltarea industriei canine justifică apariția ocupației de crescător de câini. În același timp, popularitatea tot mai mare a șahului în rândul copiilor, stimulată de competițiile online și de includerea sa în programele școlare, a determinat recunoașterea oficială a profesiei de instructor de șah.

