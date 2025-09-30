AUR nu a capitulat. Marius Lulea: „Avem nevoie să ne gândim la o strategie pentru perioada următoare”

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că formațiunea politică din care face parte nu a capitulat, ci doar s-a retras temporar pentru a lucra la o nouă strategie politică.

„Noi nu am capitulat. Este vorba de o abordare cu totul diferită. Poate nu toate lucrurile pe care le-am făcut sunt perfecte. Au trecut abia două trei luni de la finalizarea ciclului electoral. Avem și noi nevoie să ne gândim la o strategie pentru perioada următoare. Este nevoie să facem o modificare în felul în care am comunicat în spațiul public. În urma schimbărilor de pe scena politică, cred că așteptările românilor pentru partidu AUR au crescut cu mult. Această oaste trebuie să o întregim cu mai mulți profesioniști”, a declarat Marius Lulea.