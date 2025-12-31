Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment

După o noapte petrecută în gări, mașini sau trenuri, pasagerii Eurostar au fost avertizați că și miercuri sunt posibile întârzieri și anulări ale călătoriilor, în ciuda reluării serviciilor, relatează The Guardian. Ieri dimineața, o problemă legată de alimentarea cu energie electrică a oprit călătoriile cu trenul prin tunelul Canalului Mânecii care leagă Londra de continentul european.

Mii de pasageri s-au confruntat cu întârzieri de mai multe ore, după ce operatorul feroviar Eurostar a anulat, marți, cursele dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles.

Într-o declarație publicată, miercuri, pe site-ul Eurostar se preciza: „Intenționăm să operăm toate serviciile noastre astăzi, însă, din cauza unor probleme secundare, este posibil să existe întârzieri și posibile anulări de ultim moment.”

Primul tren de miercuri de la St Pancras din Londra către Gare du Nord din Paris, programat pentru ora 6:01, a fost anulat, iar o plecare de la ora 6:31 a fost trecută ca întârziată „din cauza unei probleme tehnice la un alt tren” din tunel. Toate celelalte servicii se desfășurau conform programului de pe site-ul companiei.

Marți, pe lângă problema energiei electrice, a existat și un tren LeShuttle defect în tunelul Canalului Mânecii, legătura feroviară submarină de 50 km dintre Folkestone, în sud-estul Angliei, și Coquelles, lângă Calais, în nordul Franței.

După ce marți, la terminalul din Folkestone au avut loc întârzieri de șase ore, operatorul a declarat că acestea au scăzut la 30 de minute, miercuri dimineață.

Eurostar a deținut monopolul asupra serviciilor de pasageri prin tunelul care leagă Marea Britanie de Franța încă de la deschiderea sa în 1994. Omul de afaceri britanic Richard Branson a promis că va lansa un serviciu rival. Compania italiană Trenitalia a declarat, de asemenea, că intenționează să concureze cu Eurostar pe ruta Paris-Londra până în 2029.

