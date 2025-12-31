Prima pagină » Actualitate » Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive

Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive

31 dec. 2025, 12:38, Actualitate
Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive

Guvernul a modificat regulile privind timbrul Crucii Roșii de 1% pentru bilete. Instituțiile culturale și organizatorii de evenimente de divertisment nu vor mai plăti taxa, însă federațiile și cluburile sportive rămân obligate să o achite. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Conform noii ordonanțe de urgență, instituțiile de cultură și de divertisment, festivalurile, spectacolele, concertele și filmele la cinematografe nu vor mai fi obligate să perceapă timbrul Crucii Roșii de 1% din prețul biletului. Anterior, legea impunea plata timbrului pentru toate evenimentele culturale și sportive, indiferent de tip, ceea ce includea și concerte, festivaluri sau întreceri sportive. Sursele guvernamentale au precizat că decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Culturii.

Taxa rămâne pentru evenimente sportive

Timbrul de 1% va continua să fie aplicat doar la biletele pentru evenimente sportive organizate de federații, cluburi sau fundații, la nivel local, național și internațional.

”Toate entitățile organizatoare ale unor programe sportive, federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive și fundațiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roșii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente sportive, întreceri sportive de orice fel la nivel local național și internațional, reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la prețul de vânzare.”

Modificarea vine în contextul protestelor din partea industriei muzicale, unde peste 300 de artiști și profesioniști, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes și Loredana Groza, și-au exprimat nemulțumirea față de un proiect de ordonanță privind preluarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Premierul Ilie Bolojan a cerut reluarea consultărilor cu Ministerul Culturii și Comisia Europeană, pentru a clarifica impactul asupra colectării și plății drepturilor artiștilor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
13:34
SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
TRANSPORT STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
13:27
STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
ACTUALITATE Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme
13:06
Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme
ACTUALITATE Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…”
12:38
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…”
ULTIMA ORĂ În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor
12:37
În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Vitamina C ajută sau nu la prevenirea răcelii?
NEWS ALERT Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
13:30
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
FLASH NEWS Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
12:31
Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
DEZVĂLUIRI The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați care să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine”
12:27
The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați care să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine”
EVENIMENT Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare
12:13
Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare

Cele mai noi