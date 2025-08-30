Autoritatea Palestiniană condamnă decizia SUA de a nu-i acorda viză de intrare în țară președintelui Mahmoud Abbas pentru Adunarea Generală a ONU

Decizia Statelor Unite de a nu-i acorda viză de intrare în țară președintelui Autorității Palestiniene a stârnit reacții puternice. Mahmoud Abbas ar fi urmat să participe la Adunarea Generală a ONU, de la New York, din septembrie, însă autoritățile americane i-au respins prezența.

Autoritatea Palestiniană a cerut Washingtonului „să revină asupra deciziei” de a nu acorda vize delegației palestiniene, relatează AFP.

„Este în contradicție cu dreptul internațional”

La reuniunea ONU de la New York se așteaptă ca Franța să pledeze pentru recunoașterea internațională a unui stat palestinian.

„Președinția palestiniană și-a exprimat profundul regret și uimirea față de această decizie, care este în contradicție cu dreptul internațional”, se arată într-un comunicat de presă difuzat de agenția oficială palestiniană Wafa. În mesaj se amintește faptul că „statul Palestina este membru observator al Organizației Națiunilor Unite”.

„Președinția a cerut guvernului american să revină asupra deciziei de a nu acorda vize delegației palestiniene înainte de a se deplasa la New York pentru a participa la reuniunile Adunării Generale, prevăzute în septembrie”, mai adaugă comunicatul.

Statele Unite au anunțat că revocă și refuză acordarea de vize unor membri ai Autorității Palestiniene și Organizației pentru Eliberarea Palestinei, decizie luată înaintea viitoarei Adunări Generale a ONU, din septembrie. „Secretarul de stat Marco Rubio revocă și refuză acordarea de vize pentru membrii Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai Autorității Palestiniene înaintea viitoarei Adunări Generale a Națiunilor Unite, ce va avea loc între 9 și 23 septembrie”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Americanii îi acuză pe palestinieni că se servesc de justiție în scopuri nelegitime prin adresarea către Curtea Penală Internațională și Curtea Internațională de Justiție pentru o soluție în cadrul conflictului cu Israelul.

Urmare a impunerii acestor restricții, președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea călători la New York pentru a se adresa Adunării Generale, așa cum face de obicei.

Israelul aplaudă decizia SUA: „O inițiativă curajoasă”

Ministrul de Externe israelian, Gideon Saar, a calificat drept „o inițiativă curajoasă” refuzul SUA de a acorda vize palestinienilor.

„Vă mulțumesc pentru că ați tras la răspundere OEP și Autoritatea Palestiniană responsabile de recompensele pe care le oferă teroriștilor, pentru incitarea lor la ură și eforturile lor de a lansa un război juridic împotriva Israelului”, a scris Saar pe platforma X.

„Îi mulțumim președintelui Donald Trump și guvernului său pentru această inițiativă curajoasă și pentru sprijinul oferit, încă o dată, Israelului”, a adăugat el.

