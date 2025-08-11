Prima pagină » Știri externe » Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”

Administrația Donald Trump a acuzat, luni, Franța și Marea Britanie că încurajează grupul islamist Hamas prin planurile de recunoaștere a statului palestinian, argumentând că acțiunile de acest fel blochează negocierile de pace cu Israelul.

”Ați observat că negocierile cu grupul Hamas s-au încheiat în ziua în care Emmanuel Macron a anunțat decizia unilaterală de a recunoaște statul palestinian. Mai sunt și alte state care spun că, dacă nu se va ajunge la un armistițiu până în septembrie, vor recunoaște statul palestinian. Iar cei din Hamas au ajuns la concluzia de a nu accepta un armistițiu, pentru că pot fi recompensați și pot pretinde că este o victorie. Aceste mesaje, deși în mare parte sunt simbolice, îngreunează eforturile de obținere a păcii și a unui acord cu Hamas, pentru că liderii Hamas se simt încurajați”, a afirmat Marco Rubio.

Franța a anunțat intenția de a recunoaște existența statului Palestina în septembrie, cu ocazia reuniunii Adunării Generale a Națiunilor Unite. În replică, președintele american, Donald Trump, a apreciat că intenția omologului său francez, Emmanuel Macron, de a recunoaște existența statului palestinian ”nu are importanță”, notând că situația conflictului israelo-palestinian nu se va schimba. La rândul său, Marea Britanie a anunțat că intenționează să recunoască existența statului palestinian în septembrie, dacă Israelul nu acceptă, între timp, un armistițiu permanent cu grupul islamist Hamas.

”Eu am spus permanent că vom recunoaște un stat palestinian ca fiind o contribuție la un proces de pace adecvat, în momentul impactului maxim pentru soluția a două state. Dat fiind că acea soluție este expusă riscurilor acum, acesta este momentul să acționăm. Astăzi, în cadrul procesului spre pace, pot confirma că Marea Britanie va recunoaște statul Palestina înainte de reuniunea Adunării Generale a ONU, în septembrie, dacă Guvernul israelian nu face pași substanțiali pentru oprirea situației groaznice din Gaza, dacă nu va accepta un armistițiu, dacă nu va agrea o pace pe termen lung și dacă nu va reactiva perspectivele soluției a două state”, a declarat premierul britanic, Keir Starmer.

Și Germania analizează posibilitatea inițierii procesului de recunoaștere a unui stat palestinian. Guvernul Friedrich Merz a semnalat că nu intenționează recunoașterea imediată a unui stat palestinian, subliniind însă că ”procesul” în acest sens ar putea începe în scurt timp.

ANALIZĂ EXCLUSIV Ar putea Europa să accepte CEDĂRI teritoriale în Ucraina? Semnalul transmis de lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin

