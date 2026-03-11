Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical

Un autoturism Jaguar XJ cu proprietari din șapte țări și o mașină al cărei kilometraj a fost dat înapoi cu mai mult de 320.000 de kilometri. Acestea sunt doar două dintre exemplele vehiculelor second-hand cu istorii complexe identificate pe piața din România în 2025, scrie Ziarul de Iași, care citează carVertical.

Din păcate, astfel de exemple sunt tot mai multe, iar victime păcălelilor cad românii de bună credință care doresc să își cumpere o mașină la mâna a doua.

Mașini plimbate prin toată lumea

Și un BMW Seria 3 intră în categoria autoturismelor plimbate prin mai multe locuri – istoricul îi arată că a trecut prin șase țări. Urmează modele precum Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 6 care au schimbat câte cinci țări.

Dacă vorbim de mai mulți proprietari, aici recordul este deținut de un Mercedes-Benz E 63 AMG, care a avut 22 de nume trecute pe talon. În ordine vin un BMW Seria 3, cu 20 de proprietari, și un BMW X6, cu 19.

„Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate datorită complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Mai rău este că deseori actualul proprietar al unei astfel de mașini nu este conștient că vehiculul a trecut anterior prin multe mâini și prin multe țări”, explică Matas Buzelis, expert carVertical.

Kilometrajele modificate rămân în continuare o prezență constantă, din păcate. Recordul este deținut de un autoturism Ford Tourneo Custom, 327.000 km dați înapoi.

„Fraudarea kilometrajului îi afectează cel mai mult pe cumpărătorii de mașini scumpe, aceștia plătind uneori în plus zeci de mii de euro pentru modele al căror odometru a fost manipulat”, se precizează într-un comunicat de presă carVertical.

