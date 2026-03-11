Prima pagină » Actualitate » Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical

Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical

11 mart. 2026, 14:18, Actualitate
Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord / foto cu caracter ilustrativ

Un autoturism Jaguar XJ cu proprietari din șapte țări și o mașină al cărei kilometraj a fost dat înapoi cu mai mult de 320.000 de kilometri. Acestea sunt doar două dintre exemplele vehiculelor second-hand cu istorii complexe identificate pe piața din România în 2025, scrie Ziarul de Iași, care citează carVertical.

Din păcate, astfel de exemple sunt tot mai multe, iar victime păcălelilor cad românii de bună credință care doresc să își cumpere o mașină la mâna a doua.

Mașini plimbate prin toată lumea

Și un BMW Seria 3 intră în categoria autoturismelor plimbate prin mai multe locuri – istoricul îi arată că a trecut prin șase țări. Urmează modele precum Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 6 care au schimbat câte cinci țări.

Dacă vorbim de mai mulți proprietari, aici recordul este deținut de un Mercedes-Benz E 63 AMG, care a avut 22 de nume trecute pe talon. În ordine vin un BMW Seria 3, cu 20 de proprietari, și un BMW X6, cu 19.

„Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate datorită complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Mai rău este că deseori actualul proprietar al unei astfel de mașini nu este conștient că vehiculul a trecut anterior prin multe mâini și prin multe țări”, explică Matas Buzelis, expert carVertical.

Kilometrajele modificate rămân în continuare o prezență constantă, din păcate. Recordul este deținut de un autoturism Ford Tourneo Custom, 327.000 km dați înapoi.

„Fraudarea kilometrajului îi afectează cel mai mult pe cumpărătorii de mașini scumpe, aceștia plătind uneori în plus zeci de mii de euro pentru modele al căror odometru a fost manipulat”, se precizează într-un comunicat de presă carVertical.

Citește aici mai multe despre acest subiect.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
14:57
Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan
MEDIU Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
14:47
Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
INCIDENT Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
14:47
Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
ULTIMA ORĂ SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
14:09
SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
IMOBILIARE Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
13:38
Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Semne de viață străveche, găsite într-un loc în care nimeni nu se aștepta
FLASH NEWS Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
14:36
Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
FLASH NEWS Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
14:27
Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
FLASH NEWS Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
14:18
Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
FLASH NEWS Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
14:04
Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
FLASH NEWS Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”
14:01
Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”
RĂZBOI British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”
14:00
British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”

Cele mai noi

Trimite acest link pe