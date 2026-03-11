Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri

Puțini români știu de oferta „de nerefuzat” care există în licitațiile de pe piața imobiliară. Multe familii aleg să își scoată proprietățile la vânzare din cauza datoriilor către bănci, de exemplu, scrie Ziarul de Iași, care prezintă câteva astfel de cazuri.

Sunt locuințe care nu își găsesc un cumpărător nici după câțiva ani, iar prețul lor scade la fiecare termen de licitație.

Oferte de primăvară, în licitații

Lunile martie și aprilie aduc astfel de imobile scoase la licitație (apartamente și case). Iar scenariul este același: o familie ia un credit ipotecar, plătește câțiva ani, după care nu mai reușește să achite banii datorați băncii.

Când nu mai există nicio soluție, se apelează la un executor judecătoresc și locuința ajunge să fie scoasă la vânzare.

Pentru a licita, orice persoană interesată trebuie să depună în prealabil o garanție de 10% din prețul de pornire, într-un cont indicat de executor. Cine câștigă licitația are la dispoziție cel mult 30 de zile să achite suma integrală.

Pe platformele de specialitate, sunt listate cinci astfel de proprietăți din județul Iași. De exemplu, în Copou, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, la numărul 4, se vinde un apartament cu două camere, de 51,5 metri pătrați utili, situat la etajul 2. Apartamentul a fost evaluat de un expert la 915.643 de lei, dar prețul de licitație a ajuns la 457.822 de lei, adică jumătate din valoarea de evaluare.

