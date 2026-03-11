Prima pagină » Știri externe » Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar

11 mart. 2026, 15:26, Știri externe
Cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, partidul principalului contracandidat al lui Viktor Orbán, Tisza, se menține pe primul loc în sondaje, cu un ușor decalaj față de partidul Fidesz, aflat la guvernare, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Centrul de Cercetare 21.

În rândul votanților deciși, partidul Tisza condus de Péter Magyar conduce în sondaje cu un procent de 53%, în timp ce partidul lui Viktor Orbán are o cotație de doar 39%. Diferența de 14 puncte procentuale s-a redus ușor față de avansul de 16 puncte înregistrat în luna ianuarie, pe măsură ce campania partidului Fidesz s-a intensificat.

În ceea ce privește intenția de vot la nivelul tuturor alegătorilor, partidul Tisza are o susținere de 38%, comparativ cu 30% pentru partidul Fidesz. Dacă s-ar menține aceste cifre și după alegerile din 12 aprilie, partidul Tisza ar obține un număr de 115 mandate, asigurându-și o majoritate confortabilă, în timp ce partidul lui Viktor Orbán ar primi doar 78 de mandate. Singura altă formațiune care ar trece pragul electoral de 5% este partidul de extremă dreapta Patria Noastră.

Cu toate că sondajele independente, precum sunt cele realizate de Median sau 21 Research Center, indică un avans solid pentru opoziție, institutele de cercetare apropiate de guvern prezintă rezultate opuse, plasând Fidesz pe primul loc.

În cadrul acestor alegeri, Viktor Orbán se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani; deși rezultatul votului, care are loc pe fondul războiului dintre Ucraina și Rusia și al provocărilor economice tot mai mari, rămâne incert, sondajele de opinie arată că mulți alegători sunt încă indeciși.

