Prima pagină » Știri externe » Ungaria a trimis o echipă de specialiști la Kiev pentru a inspecta starea conductei Drujba. „Acest petrol este al nostru“

Ungaria a trimis o echipă de specialiști la Kiev pentru a inspecta starea conductei Drujba. „Acest petrol este al nostru“

11 mart. 2026, 15:46, Știri externe
Ungaria a trimis o echipă de specialiști la Kiev pentru a inspecta starea conductei Drujba. „Acest petrol este al nostru“

Secretarul de stat al Ministerului maghiar al Energiei, Gábor Czepek, împreună cu o echipă de specialiști, se îndreaptă spre Kiev pentru discuții privind repornirea rapidă a conductei de petrol Drujba. Anunțul a fost făcut chiar de oficial pe pagina de Facebook.

Delegația maghiară se deplasează în Ucraina pentru a negocia repornirea conductei Drujba și pentru a inspecta starea acesteia.

„În drum spre Kiev!”, a declarat oficialul maghiar în declarația sa, relatează RBC-Ukraine.

Czepek a afirmat că delegația Ungariei intenționează să poarte discuții nu numai cu guvernul ucrainean, ci și cu un reprezentant al Comisiei Europene cu privire la repornirea conductei.

„Acest petrol aparține Ungariei. Nu este supus sancțiunilor UE sau SUA. Acest petrol este al nostru”, a afirmat el.

Pe lângă secretarul de stat, delegația în Ucraina include un specialist în industria petrolieră, un funcționar guvernamental cu experiență în relații internaționale și un analist al pieței energetice.

Potrivit lui Czepek, înainte de a se îndrepta spre Kiev, delegația maghiară a purtat discuții la Bratislava cu reprezentanții pieței energetice și ai guvernului slovac.

Conflictul privind conducta Drujba

La sfârșitul lunii februarie, Viktor Orbán a purtat discuții cu premierul slovac Robert Fico. Ambii premieri contestă afirmația Kievului potrivit căreia conducta Drujba nu poate fi repornită din cauza unor probleme tehnice.

Orbán a declarat că, din acest motiv, Ungaria și Slovacia doresc să înființeze o așa-numită comisie de anchetă și solicită accesul la instalație din partea președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy.

Ungaria a blocat acordarea de către UE a unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, solicitând restabilirea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Budapesta a promis că va ridica veto-ul numai după reluarea livrărilor, invocând încălcări ale Acordului de asociere.

La începutul lunii martie, premierul ungar a acuzat din nou Ucraina că blochează livrările de petrol prin conducta Drujba și a amenințat că va relua forțat exploatarea acesteia.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”

Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
16:49
Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
CONTROVERSĂ Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
16:47
Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
MILITAR Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
16:22
Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
INEDIT Schimbare majoră pe bancnotele britanice. Personalități istorice, înlocuite cu fauna sălbatică
16:09
Schimbare majoră pe bancnotele britanice. Personalități istorice, înlocuite cu fauna sălbatică
ALEGERI Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar
15:26
Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar
FLASH NEWS Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
14:36
Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Misiunea DART dezvăluie că asteroizii aruncă „bulgări de zăpadă cosmici” unii în alții
LIVE A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
17:04
A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
INEDIT Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
16:53
Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
STATISTICĂ Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
16:39
Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
16:20
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
INCIDENT Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare
16:19
Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare
ACTUALITATE Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit
16:11
Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit

Cele mai noi

Trimite acest link pe