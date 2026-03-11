Secretarul de stat al Ministerului maghiar al Energiei, Gábor Czepek, împreună cu o echipă de specialiști, se îndreaptă spre Kiev pentru discuții privind repornirea rapidă a conductei de petrol Drujba. Anunțul a fost făcut chiar de oficial pe pagina de Facebook.

Delegația maghiară se deplasează în Ucraina pentru a negocia repornirea conductei Drujba și pentru a inspecta starea acesteia.

„În drum spre Kiev!”, a declarat oficialul maghiar în declarația sa, relatează RBC-Ukraine.

Czepek a afirmat că delegația Ungariei intenționează să poarte discuții nu numai cu guvernul ucrainean, ci și cu un reprezentant al Comisiei Europene cu privire la repornirea conductei.

„Acest petrol aparține Ungariei. Nu este supus sancțiunilor UE sau SUA. Acest petrol este al nostru”, a afirmat el.

Pe lângă secretarul de stat, delegația în Ucraina include un specialist în industria petrolieră, un funcționar guvernamental cu experiență în relații internaționale și un analist al pieței energetice.

Potrivit lui Czepek, înainte de a se îndrepta spre Kiev, delegația maghiară a purtat discuții la Bratislava cu reprezentanții pieței energetice și ai guvernului slovac.

Conflictul privind conducta Drujba

La sfârșitul lunii februarie, Viktor Orbán a purtat discuții cu premierul slovac Robert Fico. Ambii premieri contestă afirmația Kievului potrivit căreia conducta Drujba nu poate fi repornită din cauza unor probleme tehnice.

Orbán a declarat că, din acest motiv, Ungaria și Slovacia doresc să înființeze o așa-numită comisie de anchetă și solicită accesul la instalație din partea președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy.

Ungaria a blocat acordarea de către UE a unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, solicitând restabilirea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Budapesta a promis că va ridica veto-ul numai după reluarea livrărilor, invocând încălcări ale Acordului de asociere.

La începutul lunii martie, premierul ungar a acuzat din nou Ucraina că blochează livrările de petrol prin conducta Drujba și a amenințat că va relua forțat exploatarea acesteia.

