11 mart. 2026, 14:47, Actualitate

O locomotivă modernizată recent la CSRL Brașov, a celor de la CFR Călători, s-a defectat la jumătatea primului drum oficial, cauzând o întârziere de aproape două ore. Tot incidentul a fost filmat de comediantul Dan Badea.

Anunțată cu fast, noua locomotivă a CFR Călători s-a defectat

„Soarele strălucește astăzi peste șine, iar noi dăm startul unei noi reușite!Predăm oficial locomotiva LEMA 015, cea de-a 7-a pregătită pentru CFR Călători prin proiectul PNRR. Alături de partenerii de la Promat, transformăm o dimineață senină într-un pas înainte pentru transportul feroviar din România.

Drum bun sub razele soarelui! Sunteți gata să o surprindeți pe traseu?”,anunțau cei de la Societatea de Reparații Locomotive – SCRL Brașov, cu o zi înainte ca locomotiva să facă primul drum oficial.

Entuziasmul a fost de scurtă durată, deoarece locomotiva s-a stricat la primul drum, deși a fost testată anterior pe ruta București Nord – Fetești.

Locomotiva a fost pusă în serviciul comercial la trenul IR 1633, care a plecat din București Nord la ora 13:43, urmând să ajungă la Brașov la 16:15. Drumul a fost unul bun, până la Predeal, apoi disjunctorul locomotivei s-a defectat, între Predeal și Timișu de Sus.

Pavel Badea a jurat că nu va mai călători cu CFR Călători

Momentul a devenit viral, după ce comediantul Pavel Badea, care se afla în tren, a filmat și a urcat videoclipul pe rețelele sociale.

„CFR tot ce am auzit despre voi e adevărat! Să pui o locomotivă în probe la tren de călători are un nume simplu: PROSTIE! CFR= FALIMENT!”, a scris Pavel Badea pe Facebook, jurându-se că nu va mai călători cu trenurile operatorului de stat.

Din cauza defecțiunii, trenul care trebuia să ajungă la Brașov a fost întârziat cu 116 minute. A fost nevoie de o altă locomotivă pentru ca trenul să ajungă la destinație. Potrivit datelor CFR SA, trenul IR 1633 a fost tras pe linie moartă până la rezolvarea situației.

Publicația Club Feroviar a relatat anterior despre defectarea altor locomotive modernizate, precum LEMA 005 de la Softronic sau ELASMO 007 refăcută la RELOC. Problemele nu sunt exclusiv ale CFR Călători, ele regăsindu-se și la operatorii privați de transport feroviar.

