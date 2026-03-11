De ce au nevoie SUA de România în contextul conflictului din Iran. Experta Ioana Constantin Bercean: „Poate războiul nu merge bine”

Ioana Constantin-Bercean, expertă în relații internaționale, a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, motivul pentru care Statele Unite au apelat la România pentru dislocarea de trupe militare, după escaladarea războiului din Iran.

Ioana Constantin Bercean a precizat că este posibil ca SUA să fi ales România pentru a detașa echipamente militare defensive pentru că războiul nu s-ar derula conform planurilor.