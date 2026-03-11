Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » De ce au nevoie SUA de România în contextul conflictului din Iran. Experta Ioana Constantin Bercean: „Poate războiul nu merge bine”

De ce au nevoie SUA de România în contextul conflictului din Iran. Experta Ioana Constantin Bercean: „Poate războiul nu merge bine”

Ruxandra Radulescu
11 mart. 2026, 15:35, Știri politice

Ioana Constantin-Bercean, expertă în relații internaționale, a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, motivul pentru care Statele Unite au apelat la România pentru dislocarea de trupe militare, după escaladarea războiului din Iran.

Ioana Constantin Bercean a precizat că este posibil ca SUA să fi ales România pentru a detașa echipamente militare defensive pentru că războiul nu s-ar derula conform planurilor.

„De ce ai nevoie de România, poate e un test al parteneriatului strategic. Este cert că Donald Trump a revenit la doctrina conservatoarea. dcaă ne uităm în spate toți președinții americani au avut un război. Fie au moștenit unul, fie au început unu.

Au nevoie de noi pentru a-și extinde influența americană, sau pentru că războiul nu merge bine. Acesta e primul test de politică extenă a președintelui Nicușor Dan”, a declarat Ioana Constantin Bercean

Recomandarea video

Citește și

LIVE A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
17:04
A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
România, pentru a doua oară în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia, în 1999. Parlamentul hotărăște acum dacă România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
16:03
România, pentru a doua oară în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia, în 1999. Parlamentul hotărăște acum dacă România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
VIDEO România, o țintă pentru Iran din cauza ajutorului acordat SUA? Experta Ioana Bercean analizează riscurile: „Dacă ar ataca, ar intra în conflict cu un stat NATO”
16:01
România, o țintă pentru Iran din cauza ajutorului acordat SUA? Experta Ioana Bercean analizează riscurile: „Dacă ar ataca, ar intra în conflict cu un stat NATO”
FLASH NEWS Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
14:18
Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
UPDATE Scandal la audierea Oanei Țoiu din Parlament. Ministra a invocat o “eroare regretabilă” de comunicare în eșecul repatrierii fiicei lui Ponta și a plecat din ședință, cu scuza că avea o altă întâlnire programată
13:30
Scandal la audierea Oanei Țoiu din Parlament. Ministra a invocat o “eroare regretabilă” de comunicare în eșecul repatrierii fiicei lui Ponta și a plecat din ședință, cu scuza că avea o altă întâlnire programată
ULTIMA ORĂ Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului
11:12
Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Misiunea DART dezvăluie că asteroizii aruncă „bulgări de zăpadă cosmici” unii în alții
INEDIT Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
16:53
Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
ULTIMA ORĂ Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
16:49
Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
CONTROVERSĂ Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
16:47
Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
STATISTICĂ Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
16:39
Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
MILITAR Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
16:22
Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
16:20
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe