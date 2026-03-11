De ce au nevoie SUA de România în contextul conflictului din Iran. Experta Ioana Constantin Bercean: „Poate războiul nu merge bine”

Ioana Constantin-Bercean, expertă în relații internaționale, a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, motivul pentru care Statele Unite au apelat la România pentru dislocarea de trupe militare, după escaladarea războiului din Iran.
Ioana Constantin Bercean a precizat că este posibil ca SUA să fi ales România pentru a detașa echipamente militare defensive pentru că războiul nu s-ar derula conform planurilor.
„De ce ai nevoie de România, poate e un test al parteneriatului strategic. Este cert că Donald Trump a revenit la doctrina conservatoarea. dcaă ne uităm în spate toți președinții americani au avut un război. Fie au moștenit unul, fie au început unu.
Au nevoie de noi pentru a-și extinde influența americană, sau pentru că războiul nu merge bine. Acesta e primul test de politică extenă a președintelui Nicușor Dan”, a declarat Ioana Constantin Bercean