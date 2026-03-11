Prima pagină » Actualitate » Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan

Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 14:57, Actualitate
Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026 suferă o reducere drastică. Din cauza măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, suma totală ajunge la aproximativ 595 de milioane de lei, potrivit Edupedu.

Reprezentanții studenților explică faptul că, fără aceste tăieri, bugetul ar fi trebuit să depășească 1,4 miliarde de lei. Scăderea de aproape 60% provine dintr-o succesiune de ordonanțe de urgență care au blocat sumele la nivelul anilor trecuți. Mai exact, Guvernul a plafonat bursele pentru anul 2026 la nivelul lunii decembrie 2025. Problema este că valoarea din decembrie 2025 fusese deja înghețată anterior la nivelul lunii noimebrie 2024. Astfel, studenții primesc în prezent bani calculați după standarde de acum doi ani, în ciuda inflației și a creșterii costurilor de trai.

Potrivit ANOSR:

  • „Faptic, deși fondul de burse ar fi fost oricum diminuat drastic, coborând la valoarea de 707.346.010,80 lei, acesta a suferit o nouă modificare de scădere în urma adoptării O.U.G. nr. 9/2026, prin care Guvernul României a anunțat plafonarea fondului de burse la valoarea lunii decembrie 2025, însă care a fost de asemenea plafonată conform O.U.G. nr. 156/2024 la valoarea lunii noiembrie 2024.
  • Astfel, fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026, ținând cont doar de contribuția de la bugetul național, ajunge la valoarea aproximativă de 594.951,093,00 lei, suferind o diminuare cu 59,91%.”

Reprezentanții ANOSR s-au întâlnit miercuri cu ministrul Educației, Mihai Dimian, pentru a discuta această situație. Aceștia au cerut minsitrului să deblocheze rapid fondurile pentru bursele sociale, astfel încât banii să ajungă la studenți în cel mai scurt timp. De asemenea, organizația a readus în atenție situația studențiilor de la taxă, care au nevoie de acces la fondul de protecție socială.

Deși studenții rămân deschiși la dialog, aceștia pregătesc măsuri de protest pentru a-și apăra drepturile. ANOSR a anunțat deja manifestații în perioada următoare.

„De asemenea, în vederea menținerii spiritului critic și constructiv asupra tuturor măsurilor din educație, ANOSR va continua acțiunile pe toate planurile, desfășurând în perioada următoare o serie de manifestații pentru a semnala decidenților politici problematica alocării unui buget redus educației și cercetării din România. Manifestația va avea loc sâmbătă, 14 martie, în intervalul orar 19:00 – 22:00, în București – Piața Victoriei, precum și în alte centre universitare,” au precizat în comunicatul transmis. 

 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

MEDIU Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
14:47
Fenomenul spectaculos apărut în orașul Galați: „fierbe” Dunărea, la 0 grade Celsius
INCIDENT Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
14:47
Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul
AUTO Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
14:18
Autoturisme de lux trecute pe la mai mulți proprietari și sute de mii de kilometri șterși din bord. Dezvăluiri de la specialiștii carVertical
ULTIMA ORĂ SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
14:09
SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”
IMOBILIARE Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
13:38
Oferte „de nerefuzat” pe piața imobiliară. Unde găsești case și apartamente la cele mai mici prețuri
FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Semne de viață străveche, găsite într-un loc în care nimeni nu se aștepta
FLASH NEWS Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
14:36
Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise
FLASH NEWS Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
14:27
Spania a decis să își cheme ambasadorul din Israel. Ambasada din Tel Aviv va fi condusă de un reprezentant diplomatic
FLASH NEWS Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
14:18
Anunțul oficial al lui Nicușor Dan despre dislocarea de trupe și echipament americane pe teritoriul României
FLASH NEWS Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
14:04
Von der Leyen avertizează că revenirea la petrolul Rusiei este o greșeală strategică. Președinta Comisiei vrea alte opțiuni pentru reducerea prețurilor
FLASH NEWS Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”
14:01
Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”
RĂZBOI British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”
14:00
British Airways a anulat toate zborurile către și dinspre orașele mari din Orientul Mijlociu „până la finalul acestui an”

Cele mai noi

Trimite acest link pe