Fondul pentru bursele studenților scade cu aproape 60% în 2026 din cauza plafonărilor succesive impuse de Guvernul Bolojan

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026 suferă o reducere drastică. Din cauza măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, suma totală ajunge la aproximativ 595 de milioane de lei, potrivit Edupedu.

Reprezentanții studenților explică faptul că, fără aceste tăieri, bugetul ar fi trebuit să depășească 1,4 miliarde de lei. Scăderea de aproape 60% provine dintr-o succesiune de ordonanțe de urgență care au blocat sumele la nivelul anilor trecuți. Mai exact, Guvernul a plafonat bursele pentru anul 2026 la nivelul lunii decembrie 2025. Problema este că valoarea din decembrie 2025 fusese deja înghețată anterior la nivelul lunii noimebrie 2024. Astfel, studenții primesc în prezent bani calculați după standarde de acum doi ani, în ciuda inflației și a creșterii costurilor de trai.

Potrivit ANOSR:

„Faptic, deși fondul de burse ar fi fost oricum diminuat drastic, coborând la valoarea de 707.346.010,80 lei, acesta a suferit o nouă modificare de scădere în urma adoptării O.U.G. nr. 9/2026, prin care Guvernul României a anunțat plafonarea fondului de burse la valoarea lunii decembrie 2025, însă care a fost de asemenea plafonată conform O.U.G. nr. 156/2024 la valoarea lunii noiembrie 2024.

Astfel, fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026, ținând cont doar de contribuția de la bugetul național, ajunge la valoarea aproximativă de 594.951,093,00 lei, suferind o diminuare cu 59,91%.”

Reprezentanții ANOSR s-au întâlnit miercuri cu ministrul Educației, Mihai Dimian, pentru a discuta această situație. Aceștia au cerut minsitrului să deblocheze rapid fondurile pentru bursele sociale, astfel încât banii să ajungă la studenți în cel mai scurt timp. De asemenea, organizația a readus în atenție situația studențiilor de la taxă, care au nevoie de acces la fondul de protecție socială.

Deși studenții rămân deschiși la dialog, aceștia pregătesc măsuri de protest pentru a-și apăra drepturile. ANOSR a anunțat deja manifestații în perioada următoare.

„De asemenea, în vederea menținerii spiritului critic și constructiv asupra tuturor măsurilor din educație, ANOSR va continua acțiunile pe toate planurile, desfășurând în perioada următoare o serie de manifestații pentru a semnala decidenților politici problematica alocării unui buget redus educației și cercetării din România. Manifestația va avea loc sâmbătă, 14 martie, în intervalul orar 19:00 – 22:00, în București – Piața Victoriei, precum și în alte centre universitare,” au precizat în comunicatul transmis.

