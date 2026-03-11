Alertă la Washington: Un „vehicul suspect“ a intrat în porțile Casei Albe. Mai multe străzi din apropierea reședinței lui Trump, închise

Străzile din apropierea reședinței președintelui american Donald Trump au fost închise, miercuri, după ce o mașină ar fi intrat în porțile Casei Albe. Potrivit rapoartelor publicației The Mirror, un „vehicul suspect“ a trecut prin baricada de securitate de la Casa Albă, cu puțin înainte de ora 7 a SUA. Polițiștii și Serviciile Secrete au intervenit pentru a aresta șoferul.

S-au înregistrat blocaje și întârzieri în zona Casei Albe, a declarat reporterul CBS, Natalie Brand, „din cauza unei anchete a Serviciilor Secrete”. Ea a adăugat că un purtător de cuvânt a declarat că „se investighează un vehicul suspect și că șoferul a fost reținut și este interogat”.

O altă jurnalistă CBS, Sara Cook, a adăugat că „un vehicul a intrat în coliziune cu poarta Casei Albe”, declanșând intervenția Serviciilor Secrete.

Incidentul ar fi avut loc la intersecția dintre Connecticut Avenue și H Street, Northwest, la periferia proprietății prezidențiale.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington DC (MPD) a declarat că o dubă a trecut printr-o baricadă de securitate în apropierea Casei Albe, potrivit ABC7 News.

La aproximativ 6:37 dimineața, MPD a declarat că ofițerii săi au răspuns la un apel din apropierea Casei Albe pentru a ajuta Serviciul Secret al Statelor Unite după ce furgoneta a trecut prin baricada de pe Connecticut Avenue și H Street, Northwest.

Autoritățile au confirmat că nu au existat răniți, iar șoferul a fost reținut. Poliția a închis temporar mai multe străzi din apropiere din cauza anchetei în curs, potrivit rapoartelor locale.

