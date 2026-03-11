Prima pagină » Actualitate » SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut. „Nu se impune ridicarea nivelului”

11 mart. 2026, 14:09, Actualitate
Serviciului Român de Informaţii (SRI), a transmis prin intermediul unui comunicat că menține nivelul de alertă teroristă. Acesta este pe nivelul albastru care se instituie şi se menţine atâta timp cât la nivel naţional probabilitatea de comitere a unui act terorist este scăzută.

SRI a anunțat că în acest moment NU se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. În prezent, nivelul este albastru-precaut și se menține atâta timp cât datele deținute la nivel național, cât și rezultate din parteneriatele externe ale SRI, nu inidcă o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul țării.

„În urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, Serviciul Român de Informații precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp cât datele deținute la nivel național, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României”. 

Potrivit sursei, SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.

SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu. Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT și cu cei internaționali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist”, se arată într-un comunicat transmis de Serviciul Român de Informații. 

