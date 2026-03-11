Judecătorul Alin Ene, o voce cunoscută în spațiul public, atât în media, cât și pe rețelele sociale, a criticat dur starea în care funcționează unele instanțe din România. Magistratul, care este și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit despre lipsa investițiilor și despre condițiile pe care le consideră incompatibile cu statutul sistemului judiciar.

Alin Ene se plânge de condițiile de care dispune Judecătoria Mizil

În intervenția sa, acesta a oferit un exemplu concret, referindu-se la situația de la judecătoria Mizil, care dispune de „o toaletă turcească în fundul curții”.

„Nu știu dacă știți, dar la Judecătoria Mizil se îmbină un stil extraordinar. Influențele orientale cu tradițiile Românești. În sensul că, au o toaletă turcească în fundul curții. Cam ăsta este respectul de care se bucură justiția în România”, a spus Judecătorul Alin Ene.

Condițiile insalubre în care își desfășoară activitatea judecătorii și grefierii din instanțele românești a fost dezbătură destul de des, mai ales în ultima perioadă. Multe instanțe funcționează în clădiri retrocedat, subsoluri sau spații care nu au fost proiectate pentru activități juridice.

Deși se urmărește digitalizarea, multe sedii nu sunt pregătite tehnic, ceea ce îngreunează munca grefierilor și a judecătorilor. Au fost semnalate tot mai multe situații extreme, inclusiv la nivelul unor instanțe din București și Ilfov, unde condițiile sfidează demnitatea umană, lipsind condițiile de igienă.

Recomandarea autorului: