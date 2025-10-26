Prima pagină » Actualitate » Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte

Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte

26 oct. 2025, 16:10, Actualitate
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte

Verena Ober, purtătoare de cuvânt la Lotto Bayern și responsabilă cu informarea marilor câștigători, a oferit un publicației  BILD, povestind cum unul dintre jucători a câștigat o sumă uriașă, în urmă cu doi ani, dar a avut o singură rugăminte: „Vă rog, nu trimiteți scrisoarea de felicitare acasă. Suntem în plin proces de divorț”.

„Sunt discuții foarte emoționale, iar la finalul zilei te simți epuizat”, mărturisește Ober, potrivit ziarulromanesc.de.

Astfel de situații sunt tot mai frecvente, mai ales că peste 500 de persoane din Germania au devenit milionari în 2024, mulți datorită Eurojackpot-ului sau tragerilor Loto 6/49.

Emoțiile câștigului, între bucurie și confuzie

Verena Ober povestește că reacțiile câștigătorilor sunt adesea neașteptate.

„Cei care câștigă 20 de milioane tremură de emoție. Este o bucurie uriașă, dar și o stare de șoc. Eu trăiesc doar emoții pozitive în meseria mea”, spune ea.

Totuși, nu toți cei care câștigă știu cum să reacționeze. O femeie de 80 de ani, care a devenit milionară peste noapte, i-a spus uluită: „Ce planuri mai are Dumnezeu cu mine?”. Așadar, pentru unii, norocul vine prea târziu, pentru alții – în cel mai potrivit moment.

De altfel, Loteria germană le recomandă tuturor câștigătorilor să păstreze secretul.

„Odată ce vestea iese la iveală, nu mai poate fi controlată”, avertizează Ober. Ea sfătuiește și împotriva demisiei imediate: „Colegii încep rapid să suspecteze ceva. E suficient să te comporți altfel și imediat se spune: «Tu ai câștigat la loto!»”.

Într-un singur an, Ober a consiliat aproximativ douăzeci de milionari, pregătindu-i pentru impactul brusc al bogăției. Printre cazurile care au impresionat-o se numără un meșter care se afla în pragul falimentului.

„În două zile ar fi trebuit să-și concedieze angajații. Când a aflat că a câștigat, a izbucnit în lacrimi – putea continua afacerea și salva locurile de muncă”, a spus ea.

Un alt jucător a purtat biletul câștigător de 1,2 milioane de euro timp de trei luni în geanta de serviciu, fără să știe că oricine l-ar fi putut încasa.

Un jucător din Hessen a câștigat chiar 69 de milioane de euro, una dintre cele mai mari sume din istoria jocului. Dar, poate, cea mai emoționantă poveste este cea a unei văduve care a câștigat 48,5 milioane de euro după ce a continuat să joace numerele alese cândva de soțul ei decedat. Deci…  o promisiune ținută până la capăt!

Citește și

VIDEO Momente inedite cu familia președintelui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei. Fiul cel mic i-a dat bătăi de cap Mirabelei Grădinaru
15:35
Momente inedite cu familia președintelui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei. Fiul cel mic i-a dat bătăi de cap Mirabelei Grădinaru
EXCLUSIV Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
14:58
Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
ISTORIE Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon. Invazia eșuată a Rusiei, din 1812, un dezastru militar de proporții
14:54
Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon. Invazia eșuată a Rusiei, din 1812, un dezastru militar de proporții
CONTROVERSĂ CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”
14:28
CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”
HOROSCOP Ce CARIERĂ ți se potrivește, în funcție de luna nașterii. Descoperă domeniul în care ai putea excela
14:02
Ce CARIERĂ ți se potrivește, în funcție de luna nașterii. Descoperă domeniul în care ai putea excela
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Evz.ro
Legenda călugărului îndrăgostit de o boieroaică. Secretele din spatele frescelor de la Mănăstirea Sucevița
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit „o lume ascunsă” sub gheața din Arctica
EXCLUSIV În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia
16:31
În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia
COMERȚ Uniunea Europeană a intrat în top trei cei mai importanți parteneri comerciali ai Rusiei în 2024. Ce țări sunt în top
15:16
Uniunea Europeană a intrat în top trei cei mai importanți parteneri comerciali ai Rusiei în 2024. Ce țări sunt în top
HOROSCOP Horoscop 27 octombrie 2025. BALANȚELE își stabilesc obiectivele
15:00
Horoscop 27 octombrie 2025. BALANȚELE își stabilesc obiectivele
FLASH NEWS Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”
14:08
Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”
FLASH NEWS Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor”
13:32
Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor”
ACUM Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”
13:12
Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”