Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte

Verena Ober, purtătoare de cuvânt la Lotto Bayern și responsabilă cu informarea marilor câștigători, a oferit un publicației BILD, povestind cum unul dintre jucători a câștigat o sumă uriașă, în urmă cu doi ani, dar a avut o singură rugăminte: „Vă rog, nu trimiteți scrisoarea de felicitare acasă. Suntem în plin proces de divorț”.

„Sunt discuții foarte emoționale, iar la finalul zilei te simți epuizat”, mărturisește Ober, potrivit ziarulromanesc.de.

Astfel de situații sunt tot mai frecvente, mai ales că peste 500 de persoane din Germania au devenit milionari în 2024, mulți datorită Eurojackpot-ului sau tragerilor Loto 6/49.

Emoțiile câștigului, între bucurie și confuzie

Verena Ober povestește că reacțiile câștigătorilor sunt adesea neașteptate.

„Cei care câștigă 20 de milioane tremură de emoție. Este o bucurie uriașă, dar și o stare de șoc. Eu trăiesc doar emoții pozitive în meseria mea”, spune ea.

Totuși, nu toți cei care câștigă știu cum să reacționeze. O femeie de 80 de ani, care a devenit milionară peste noapte, i-a spus uluită: „Ce planuri mai are Dumnezeu cu mine?”. Așadar, pentru unii, norocul vine prea târziu, pentru alții – în cel mai potrivit moment.

De altfel, Loteria germană le recomandă tuturor câștigătorilor să păstreze secretul.

„Odată ce vestea iese la iveală, nu mai poate fi controlată”, avertizează Ober. Ea sfătuiește și împotriva demisiei imediate: „Colegii încep rapid să suspecteze ceva. E suficient să te comporți altfel și imediat se spune: «Tu ai câștigat la loto!»”.

Într-un singur an, Ober a consiliat aproximativ douăzeci de milionari, pregătindu-i pentru impactul brusc al bogăției. Printre cazurile care au impresionat-o se numără un meșter care se afla în pragul falimentului.

„În două zile ar fi trebuit să-și concedieze angajații. Când a aflat că a câștigat, a izbucnit în lacrimi – putea continua afacerea și salva locurile de muncă”, a spus ea.

Un alt jucător a purtat biletul câștigător de 1,2 milioane de euro timp de trei luni în geanta de serviciu, fără să știe că oricine l-ar fi putut încasa.

Un jucător din Hessen a câștigat chiar 69 de milioane de euro, una dintre cele mai mari sume din istoria jocului. Dar, poate, cea mai emoționantă poveste este cea a unei văduve care a câștigat 48,5 milioane de euro după ce a continuat să joace numerele alese cândva de soțul ei decedat. Deci… o promisiune ținută până la capăt!