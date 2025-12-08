Avertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează dezvoltatorii imobiliari că, începând de anul viitor, va trece de la consiliere la aplicarea de sancțiuni, după trei ani în care comisarii au preferat să îndrume operatorii economici. Mesajul vine în contextul noii legislații privind avansurile cerute la achiziția de locuințe, cunoscută drept „Legea Nordis”, care impune obligații suplimentare dezvoltatorilor pentru a putea continua vânzările.

Reprezentanții industriei susțin că prețurile locuințelor vor continua să crească dacă actul normativ nu va fi modificat, notează profit.ro.

Avertismentul ANPC a fost transmis în cadrul unui eveniment organizat de Urbanis, în baza unui acord încheiat cu instituția de supraveghere a pieței. În fața celor mai mari dezvoltatori din București, conducerea ANPC a insistat asupra trecerii la o abordare fermă în 2025, în condițiile în care controalele din ultimii ani au vizat aproape 500 de companii din sector. Problemele cel mai des întâlnite au fost legate de nerespectarea suprafețelor minime utile.

Proiectul „Legii Nordis” a fost depus pentru prima dată în Parlament în octombrie 2024 și a primit acum promulgarea președintelui Nicușor Dan, la mai bine de un an de la inițiere. Actul legislativ limitează avansul solicitat cumpărătorilor și introduce obligativitatea intabulării contractelor de vânzare-cumpărare.

Începe verificarea respectării Legii Nordis

„De la 1 ianuarie sau după promulgarea legii vor începe controalele, care nu înseamnă în primul rând sancțiuni, ci o verificare. Nu orice control trebuie să se închidă cu o sancțiune”, a declarat Ionel Obretin, președintele ANPC. El a subliniat însă că instituția nu va mai miza pe consiliere, ci va aplica amenzi acolo unde dezvoltatorii nu se conformează noilor reguli.

În ultimii trei ani, ANPC a emis doar avertismente și sancțiuni reduse, însă reprezentanții instituției afirmă că a treia abatere nu va mai fi tratată cu toleranță.

Violeta Topa, șef serviciu în cadrul ANPC, a avertizat că dezvoltatorii trebuie să renunțe la clauzele abuzive, să informeze corect clienții cu privire la garanțiile de bună execuție și să afișeze clar prețurile finale, inclusiv TVA. Printre neregulile frecvente se numără și publicitatea înșelătoare, precum timpul până la metrou exprimat arbitrar sau utilizarea unor randări în care mobilierul este redimensionat pentru a crea impresia unor spații mai mari.

În total, comisarii ANPC au aplicat în ultimii ani amenzi de aproape un milion de lei și au retras de la vânzare peste 3.000 de unități locative care nu respectau suprafețele minime obligatorii.

Garsonierele trebuie să aibă minimum 37 mp, apartamentele cu două camere 52 mp, iar cele cu trei camere 66 mp, a reamintit Paul Anghel, director general al ANPC.