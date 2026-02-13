Prima pagină » Actualitate » Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Cât vor costa

Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Cât vor costa

13 feb. 2026, 16:47, Actualitate
Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente

Toaletele publice moderne cumpărate de primăria din Iași în 2017, la prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, au devenit istorie. În loc să fie o investiție utilă pentru oraş, multe au ajuns să fie blocate sau defecte. Cu toate acestea, autoritățile locale anunță acum o nouă achiziție. Iar de data aceasta prețul unei singure toalete poate fi comparat cu cel al unei mașini noi, publică Observator.

30.000 de euro pentru fiecare toaletă inteligentă a plătit Primăria municipiului Iași în 2017. În total au fost cumpărate șase astfel de toalete, dar aproape că nu au fost folosite niciodată. În primul an, după ce au fost puse în zonele aglomerate din oraș, în parcurile principale, nu s-au găsit dezinfectanți pentru ele.

Teoretic, se curăță automat și aveau nevoie de niște substanțe speciale. Ulterior, însă, au fost folosite pentru o scurtă perioadă de timp. Oamenii erau supărați pentru faptul că trebuiau să plătească și, de cele mai multe ori, nu aveau bani mărunți pentru a putea intra în ele, iar apoi au fost, rând pe rând, vandalizate.

Distrugerile au ajuns să fie atât de mari și costurile de reparație atât de ridicate încât, așa cum spune primăria, nu avea sens să mai încerce să le repare. Așa că, în cele din urmă, s-a luat o nouă decizie de a se cumpăra alte toalete. Au fost achiziționate opt module care vor fi montate în locul toaletelor inteligente.

Se pare că acestea nu vor mai fi distruse pentru că sunt dotate cu sistem de supraveghere video, de asemenea au panouri solare, sunt complet autonome și făcute în interior din oțel inoxidabil, în speranța că vor fi mai durabile de această dată. Pentru că, dacă facem un calcul simplu, vedem că pentru o singură zonă de toalete publice într-un parc din Iași s-au cheltuit în ultimii ani 50.000 de euro, estimează Observator.

