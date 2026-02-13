Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există”

Cancelarul german Friedrich Merz le-a transmis un mesaj alarmant aliaților europeni, vineri, la Conferința de Securitate de la Munchen: vechea ordine mondială „nu mai există”. Potrivit oficialului, ordinea internațională „bazată pe drepturi și reguli” a dispărut.

În discursul său de deschidere la Conferința de securitate de la München, Merz a afirmat: „Mă tem că trebuie să o spunem și mai direct: această ordine, imperfectă chiar și în cele mai bune vremuri ale sale, nu mai există în forma sa originală. A început o nouă eră a marilor puteri”.

Potrivit cancelarului german, „am trecut pragul către o eră caracterizată din nou, în mod deschis, de puterea și politica marilor puteri”, iar „revizionismul rus, războiul său brutal împotriva Ucrainei, sunt doar expresia cea mai flagrantă a acestui fapt”. China, potrivit lui Merz, „își afirmă pretenția la dominația globală” și „a pus bazele pentru aceasta de-a lungul multor ani, cu răbdare strategică”. În viitorul apropiat, „Beijingul ar putea să se confrunte militar cu Statele Unite pe picior de egalitate”, exploatând „sistematic” dependențele altora și „reinterpretând ordinea internațională pentru a se potrivi propriilor sale scopuri”.

Potențialul militar, politic, economic și tehnologic al Uniunii Europene „este enorm”, dar „nu reușim să îl exploatăm pe deplin”, a declarat cancelarul. Merz a subliniat că „decalajul dintre aspirații și posibilități s-a mărit prea mult”. „Și noi, europenii, ne pregătim pentru noua eră. În acest sens, ajungem la concluzii diferite față de, de exemplu, administrația de la Washington. Prima noastră sarcină astăzi, sarcina noastră ca europeni și, desigur, ca germani, este să recunoaștem noua realitate. Asta nu înseamnă că o acceptăm pur și simplu ca pe un destin imuabil. Nu suntem la mila acestei lumi. O putem modela. Nu am nicio îndoială: ne vom păstra interesele și valorile în această lume, cel puțin dacă ne bazăm cu hotărâre, împreună și cu încredere pe propriile noastre forțe”, a declarat cancelarul.

Potrivit lui Merz, în era marilor puteri, „libertatea noastră nu mai este considerată ceva de la sine înțeles, ci este amenințată” și va fi nevoie de „fermitate și voință pentru a apăra această libertate”, ceea ce va necesita „voința de a porni pe un nou drum, de a îmbrățișa schimbarea”.