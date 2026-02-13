Prima pagină » Știri politice » Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”

Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”

13 feb. 2026, 16:57, Știri politice
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi.
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că ar prezenta distorsionat situația economică a României

Datele economice, motiv de dispută politică

Într-o postare publică, Marcel Ciolacu susține că cifrele oficiale prezentate de Eurostat ar contrazice mesajele optimiste promovate de actuala guvernare. Acesta afirmă că România ar fi înregistrat o contracție economică semnificativă în ultimul trimestru din 2025.

România este, alături de Irlanda, singurul stat european care a înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru din 2025!”, a scris fostul premier.

Totodată, Ciolacu a încercat să sublinieze performanțele guvernării sale, invocând datele statistice aferente perioadei în care conducea Executivul. „Tot Eurostat susține că, în al doilea trimestru din 2025 – ultimul trimestru din mandatul meu de premier – România a avut a doua cea mai mare creștere economică din UE”, a precizat acesta.

Ciolacu: ”Adevărul gol-goluț este că Bolojan a venit cu două trimestre consecutive de scădere economică”

Fostul premier susține că bilanțul anual pozitiv al economiei românești ar fi fost susținut de evoluțiile favorabile din prima parte a anului 2025, nu de măsurile adoptate ulterior.

Adevărul gol-goluț este că Bolojan a venit cu două trimestre consecutive de scădere economică. Plusul de 0,6% pe anul 2025 provine din evoluția pozitivă a economiei și investițiilor din prima parte lui 2025”, a transmis Ciolacu, adăugând că reculul economic din trimestrul IV ar fi „cea mai mare prăbușire din ultimii 13 ani, excluzând pandemia”.

În finalul mesajul său, Cilacu a folosit și o formulare ironică la adresa actualului executiv: „În concluzie – operația reușită, pacientul mort. Însă vine dl Bolojan și ne spune: Da! Dar ce frumos arată!”.

