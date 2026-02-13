Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei

În presa germană au apărut în ultimele zile speculații cu privire la o posibilă candidatură a fostului cancelar al Germaniei, Angela Merkel, pentru funcția de președinte. Biroul fostei cancelare a respins zvonurile conform cărora aceasta s-ar afla în cursa pentru a deveni următorul președinte. Speculațiile au fost alimentate de un raport al publicației Bild, care sugera că Partidul Verzilor ar putea-o propune pe Merkel ca succesor al lui Frank-Walter Steinmeier, al cărui mandat expiră anul următor.

Merkel a refuzat de-a lungul timpului mai multe funcții importante

De-a lungul timpului, numele Angelei Merkel a fost legat de mai multe roluri internaționale de prestigiu, însă aceasta le-a refuzat sistematic pe toate. Printre funcțiile propuse a fost cea de președinte al Consiliului European, după ce zvonuri au apărut încă din 2019 și sugerau acest post, dar au fost respinse de Merkel la acel moment. De asemenea, i s-au propus roluri în cadrul ONU sau UE, unde s-a speculat frecvent despre poziții de conducere la nivel global, însă fosta cancelară a reiterat constant că s-a retras definitiv din funcțiile politice după mandatul încheiat în 2021.

Partidele din Germania încep să analizeze posibilii candidați pentru funcția de președinte

Speculațiile cu privire la reapariția Angelei Merkel în politică au venit în contextul în care partidele politice din Germania au început să analizeze posibilii candidați înainte de alegerea de anul viitor a unui succesor pentru actualul președinte, Frank-Walter Steinmeier. Până la acest moment, niciun fost cancelar nu a preluat funcția de președinte după ce a părăsit guvernul.

În istoria Germaniei, a existat un singur politician care a obținut funcția de președinte după ce a ocupat în prealabil pe cea de cancelar – Friedrich Ebert, în anul 1919. Un alt exemplu notabil, dar nu similar, este cel al lui Adolf Hitler, care a devenit cancelar în 1933, iar după moartea președintelui Paul von Hindenburg în 1934, acesta a comasat cele două funcții sub titlul de Führer, devenind simultan șef de stat și de guvern.

Publicația Bild a lansat zvonul revenirii Angelei Merkel în politică

Ziarul Bild, cunoscut publicului larg, a relatat că existau zvonuri în rândul creștin-democraților conservatori, conduși cândva de Merkel, conform cărora Partidul Verde ar putea-o propune pe Merkel pentru acest rol în mare parte ceremonial. cu toate acestea, liderul parlamentar al Verzilor, Britta Haßelmann, a negat aceste informații și a precizat că nu s-au purtat discuții în acest sens.

În Germania, președintele este ales de Convenția Federală, o adunare a tuturor membrilor camerei inferioare a țării, Bundestag, și a unui număr egal de delegați aleși de parlamentele landurilor. Singura sarcină a Convenției Federale este de a alege președintele federal. Candidații sunt, de obicei, nominalizați de partide și nu desfășoară o campanie electorală.

Rolul președintelui este în mare parte ceremonial, dar funcția are autoritate morală și reprezintă țara la nivel internațional.

