Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt

Un videoclip de mai puțin de 30 de secunde a fost apreciat de aproape 16.000 de ori, iar motivul este surprinzător de simplu: dezvăluie un cod discret de pe etichetele de preț LIDL din Germania pe care, potrivit autorului, 99% dintre clienți nu îl cunosc. Nu este vorba despre o promoție oficială, ci despre o combinație aparent banală de litere și cifre care poate indica momentul în care un produs urmează să fie redus, explică ziarul romanesc de.

Tocmai această informație, destinată în mod normal angajaților, îi fascinează pe utilizatori. Cine știe să o interpreteze poate economisi bani fără să aștepte etichete roșii sau reduceri afișate clar. Pentru retailer, acest „cod” rămâne discret, dar pentru clienții atenți poate deveni un avantaj real la cumpărături.

În Germania, Austria sau Elveția, Pe anumite etichete de preț, lângă denumirea produsului și sumă, apar uneori prescurtări precum „T”, „TS” sau combinații de tipul „4T”, „6T”. T = tags, adică „zile”. Aceste marcaje fac parte dintr-un sistem intern de control, legat de verificările zilnice și de reducerile planificate, mai ales pentru produsele care trebuie scoase rapid de la vânzare. În România este fix acelasi lucru. Diferența este că în Lidl România apar „1Z”, „2Z”… Z = zile. Deci 1Z = peste 1 zi.

Este vorba, în principal, despre alimente cu termen de expirare apropiat sau despre produse care urmează să fie înlocuite cu marfă proaspătă. Deși nu sunt create pentru public, aceste coduri pot oferi indicii clare despre momentul probabil al scăderii prețului. Pentru cumpărătorii atenți, ele pot deveni un instrument util de economisire.

Marcajul „T” vine de la „Tageskontrolle”, adică control zilnic. Tradus pe înțelesul clienților, acest lucru înseamnă că produsul este verificat în acea zi și, în multe cazuri, poate fi redus spre finalul programului, mai ales înainte de închiderea magazinului. Cel mai frecvent, aceste situații apar la produse proaspete sau sensibile, precum fructe, legume, lactate, carne sau pește, în funcție de politica fiecărei filiale.

Codul „TS” înseamnă „Tageskontrolle Samstag”, adică control sâmbăta. Aceasta este o zi-cheie pentru reduceri, deoarece rafturile sunt reorganizate, vine marfă nouă, iar produsele mai vechi trebuie vândute rapid, uneori cu discounturi mai consistente.