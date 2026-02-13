Prima pagină » Actualitate » Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt

Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt

13 feb. 2026, 16:24, Actualitate
Ce înseamnă codurile secrete

Un videoclip de mai puțin de 30 de secunde a fost apreciat de aproape 16.000 de ori, iar motivul este surprinzător de simplu: dezvăluie un cod discret de pe etichetele de preț LIDL din Germania pe care, potrivit autorului, 99% dintre clienți nu îl cunosc. Nu este vorba despre o promoție oficială, ci despre o combinație aparent banală de litere și cifre care poate indica momentul în care un produs urmează să fie redus, explică ziarul romanesc de.

Tocmai această informație, destinată în mod normal angajaților, îi fascinează pe utilizatori. Cine știe să o interpreteze poate economisi bani fără să aștepte etichete roșii sau reduceri afișate clar. Pentru retailer, acest „cod” rămâne discret, dar pentru clienții atenți poate deveni un avantaj real la cumpărături.

În Germania, Austria sau Elveția,  Pe anumite etichete de preț, lângă denumirea produsului și sumă, apar uneori prescurtări precum „T”, „TS” sau combinații de tipul „4T”, „6T”.  T = tags, adică „zile”. Aceste marcaje fac parte dintr-un sistem intern de control, legat de verificările zilnice și de reducerile planificate, mai ales pentru produsele care trebuie scoase rapid de la vânzare.

În România  este fix acelasi lucru. Diferența este că în Lidl România apar „1Z”, „2Z”… Z = zile. Deci 1Z = peste 1 zi.

Este vorba, în principal, despre alimente cu termen de expirare apropiat sau despre produse care urmează să fie înlocuite cu marfă proaspătă. Deși nu sunt create pentru public, aceste coduri pot oferi indicii clare despre momentul probabil al scăderii prețului. Pentru cumpărătorii atenți, ele pot deveni un instrument util de economisire.

Marcajul „T” vine de la „Tageskontrolle”, adică control zilnic. Tradus pe înțelesul clienților, acest lucru înseamnă că produsul este verificat în acea zi și, în multe cazuri, poate fi redus spre finalul programului, mai ales înainte de închiderea magazinului. Cel mai frecvent, aceste situații apar la produse proaspete sau sensibile, precum fructe, legume, lactate, carne sau pește, în funcție de politica fiecărei filiale.

Codul „TS” înseamnă „Tageskontrolle Samstag”, adică control sâmbăta. Aceasta este o zi-cheie pentru reduceri, deoarece rafturile sunt reorganizate, vine marfă nouă, iar produsele mai vechi trebuie vândute rapid, uneori cu discounturi mai consistente.

Gabriela Folcuț, director executiv ARB: "Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României"
17:19
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
Macron denunță „hidra antisemită" care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm"
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
„Nu vreau să vă pierd", le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta"
17:02
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort"
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”

