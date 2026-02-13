Prima pagină » Actualitate » Trei persoane rănite într-un accident produs pe DN19 E, pompierii au intervenit pentru evacuare

Trei persoane rănite într-un accident produs pe DN19 E, pompierii au intervenit pentru evacuare

13 feb. 2026, 15:50, Actualitate
Trei persoane rănite într-un accident produs pe DN19 E, pompierii au intervenit pentru evacuare
Galerie Foto 3

Trei bărbați au fost răniți într-un accident rutier produs vineri la prânz pe DN19 E, la ieșirea din Fegernic spre Marghita. Doi dintre ei au rămas blocați într-unul dintre autoturisme și au fost evacuați de pompieri, relatează Bihoreanul.

Trei răniți, duși la spital

Accidentul a implicat două autoturisme și a avut loc între localitățile Fegernic și Marghita, iar apelul la 112 a fost înregistrat la ora 12.08, după cum a transmis comisar-șef Alina Fărcuța, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor.

„Din primele investigații efectuate de polițiști, la fața locului, s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului rutier, trei persoane sunt investigate medical la fața locului”, a precizat aceasta.

Pompierii militari bihoreni au intervenit imediat cu patru echipaje din cadrul Gărzii Sălard, Detașamentului 1 Oradea și Detașamentului Marghita, două autospeciale de intervenție, dintre care una de descarcerare grea, și două ambulanțe SMURD tip B2, precum și cu echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

Nu s-a impus intervenția echipajului de descarcerare, pompierii paramedici evacuând în siguranță cele două victime rămase blocate, nu încarcerate, într-unul dintre autoturisme. Cele trei persoane implicate în accident au fost asistate de echipajele SMURD la fața locului și transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor”, a declarat locotenent-colonel Camelia Roșca, purtător de cuvânt al pompierilor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Încă un accident grav la Jocurile Olimpice. Un snowboarder australian a fost transportat cu elicopterul la spital. În ce stare se află

Accident mortal pe DN1. Un bărbat a murit, după impacul dintre un autoturism și o autoutilitară

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că viața nu ar fi apărut pe Pământ cum credeam până acum
VIDEO EXCLUSIV Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
17:19
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
FLASH NEWS „Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
17:02
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
SCANDAL Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”

Cele mai noi

Trimite acest link pe