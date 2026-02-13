Trei persoane rănite într-un accident produs pe DN19 E, pompierii au intervenit pentru evacuare

Trei bărbați au fost răniți într-un accident rutier produs vineri la prânz pe DN19 E, la ieșirea din Fegernic spre Marghita. Doi dintre ei au rămas blocați într-unul dintre autoturisme și au fost evacuați de pompieri, relatează Bihoreanul.

Trei răniți, duși la spital

Accidentul a implicat două autoturisme și a avut loc între localitățile Fegernic și Marghita, iar apelul la 112 a fost înregistrat la ora 12.08, după cum a transmis comisar-șef Alina Fărcuța, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor.

„Din primele investigații efectuate de polițiști, la fața locului, s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului rutier, trei persoane sunt investigate medical la fața locului”, a precizat aceasta.

Pompierii militari bihoreni au intervenit imediat cu patru echipaje din cadrul Gărzii Sălard, Detașamentului 1 Oradea și Detașamentului Marghita, două autospeciale de intervenție, dintre care una de descarcerare grea, și două ambulanțe SMURD tip B2, precum și cu echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

„Nu s-a impus intervenția echipajului de descarcerare, pompierii paramedici evacuând în siguranță cele două victime rămase blocate, nu încarcerate, într-unul dintre autoturisme. Cele trei persoane implicate în accident au fost asistate de echipajele SMURD la fața locului și transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor”, a declarat locotenent-colonel Camelia Roșca, purtător de cuvânt al pompierilor.

