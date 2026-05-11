AUR reacționează la dezvăluirea Gândul. Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan: „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli"

Liderul AUR, George Simion
AUR a reacționat luni, prin intermediul unui comunicat, la dezvăluirea Gândul potrivit căreia Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan. „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”, afirmă reprezentanții AUR.

«Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ilegalitatea comisă de guvernul condus de Ilie Bolojan, după demersurile și sesizările formulate de AUR. Este încă o dovadă că am avut dreptate atunci când am spus că acest guvern a încălcat legea și a încercat să își impună deciziile prin forță politică și presiune instituțională. În ultimele luni, am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli. Au vorbit permanent despre „stat de drept” și „democrație”, dar au acționat exact invers: au ignorat legea, au ocolit Parlamentul și au tratat instituțiile statului ca pe niște instrumente de partid.

Faptul că Avocatul Poporului a decis să sesizeze CCR confirmă gravitatea situației și arată că demersul AUR a fost unul legitim și necesar. România nu poate fi condusă prin improvizații, presiuni și încălcări ale Constituției. Nimeni nu este deasupra legii, nici măcar un premier care se considera de neînlocuit. AUR va continua să folosească toate instrumentele democratice și constituționale pentru a opri abuzurile și pentru a apăra drepturile românilor», se arată în comunicatul AUR.

