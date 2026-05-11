Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru OUG dată de Bolojan după demitere

Olga Borșcevschi
Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat în exclusivitate pentru Gândul că va ataca la Curtea Constituțională Ordonanța de Urgență dată de Guvernul Bolojan după demitere. Ea avertizează că situația este fără precedent după adoptarea Constituției din 1991. „Pentru prima dată, avem o chestiune cu care nu ne-am mai confruntat de la intrarea în vigoare a Constituției chiar, deci din 1991, când a fost ea adoptată, faptul că e o ordonanță dată de un guvern care nu mai avea calitatea să adopte o ordonanță”, a subliniat Avocatul Poporului.

Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă privind investiţiile din industria de apărare, deşi este interimar. După demitere, ca urmare a moţiunii de cenzură de pe data de 5 mai, Guvernul nu mai poate emite OUG pe perioada interimatului, potrivit Constituției.

Ordonanța de Urgență nr. 38/2026, pusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 8 mai, vizează printre altele, și programul de înarmare SAFE și PNRR.

Renate Weber: „Sesizăm Curtea Constituțională”

„În acest moment, noi lucrăm la textul unei sesizări pentru Curtea Constituțională. Probabil, dacă nu mâine, poimâine o să trimitem sesizarea către Curtea Constituțională, pentru că sunt într-adevăr, mai multe motive de neconstituționalitate și credem că e foarte grav ceea ce s-a întâmplat și de asta vrem să sesizăm Curtea Constituțională”, a declarat Renate Weber pentru Gândul.

Foto: Facebook / Renate Weber

Întrebată care sunt motivele invocate, Renate Weber a detaliat că acestea vizează atât fondul ordonanței, cât și procedura prin care actul normativ a fost adoptat.

„Aici, pentru prima dată, avem o chestiune cu care nu ne-am mai confruntat de la intrarea în vigoare a Constituție chiar, deci din 1991, când a fost ea adoptată, faptul că e o ordonanță dată de un guvern care nu mai avea calitatea să adopte o ordonanță, pentru că era deja demis printr-o moțiune de cenzură. Noi am făcut tot felul de analize astăzi cu privire la felul în care s-au derulat toate aceste acțiuni, că știți, o formă inițială de ordonanță a fost aprobată luni, adică acum o săptămână. Pentru aceea s-a și cerut un aviz la Consiliul Legislativ. În ziua următoare, la acea ordonanță s-a venit cu foarte multe amendamente de către mulți miniștri, practic s-au modificat vreo 12 alte acte normative. S-a cerut un nou aviz la Consiliul Legislativ, dar imediat după aceea și înainte să se obțină ceva, Guvernul a fost demis, că se discuta în Parlament moțiunea de cenzură”, precizează ea.

Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de saracire a populatiei si de vanzare frauduloasa a averii statului”, depusa de grupurile parlamentare ale PSD, AUR si PACE – Intai Romania, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Avocatul Poporului invocă și probleme legate de traseul legislativ al documentului.

„Vineri, a fost trimis către Parlament textul ordonanței. Și aici avem un alt motiv de neconstituționalitate. În mod normal, trebuia să fie trimis textul la Camera Deputaților. Conform Constituției, aceea era camera care trebuia să îl primească, având în vedere obiectul de reglementare al ordonanței. Or, a fost trimisă la Senat și apoi a fost trimisă și la Monitorul Oficial”, mai spune Renate Weber.

„Este foarte grav ce s-a întâmplat”

Mai mult, Avocatul Poporului subliniază că „în Monitorul Oficial apare ca ordonanță dată luni, pe 4 mai, în condițiile în care ea a fost clar modificată pe 5 mai”.

„E un șir de chestiuni care sigur ai putea spune că sunt procedurale, dar ele sunt neconstituționale și de aia spun că este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare și mi se pare că este normal să sesizăm Curtea și Curtea să se pronunțe cu privire la aceste aspecte”, a mai spus Renate Weber.

Doar Avocatul Poporului poate ataca ordonanțe la Curtea Constituțională a României, conform Legii nr. 35/1997.

Ce s-a întâmplat

Guvernul interimar a repus pe ordinea de zi a ședinței de vineri o ordonanță de urgență adoptată deja în ședința din 4 mai, cu doar câteva ore înainte ca Executivul să fie demis prin moțiune de cenzură. După demitere, ca urmare a moţiunii de cenzură de pe data de 5 mai, Guvernul nu mai poate emite OUG pe perioada interimatului, potrivit Constituției.

Ce a transmis Guvernul după adoptarea OUG

Potrivit Executivului, ordonanța are ca scop adaptarea cadrului legal pentru investiții rapide în industria de apărare. Guvernul susține că reglementările sunt necesare pentru a accesa fonduri prin programul SAFE și pentru a proteja companiile strategice ale statului.

„Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din data de 08.05.2026 a fost repusă ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative – adoptată de Guvern în ședința din 4 mai – pentru ca Executivul sa ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ (…) Ordonanță de Urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului”, se arată într-un comunicat al guvernului.

