Prima pagină » Actualitate » Bolojan: PNL nu ar trebui să îl voteze premier pe Grindeanu. S-a făcut o coaliție pentru funcții

Bolojan: PNL nu ar trebui să îl voteze premier pe Grindeanu. S-a făcut o coaliție pentru funcții

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ilie Bolojan anunță, la Digi 24, că nu îl va vota pe Sorin Grindeanu premier în Parlament, în scenariul propunerii unui guvern minoritar.

„PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Au fost făcute greșeli în ciclul electoral trecut, când am făcut 2 greșeli mari care ne-au adus în această situație. S-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Am permis capturarea statului.

Faptul că s-a făcut o mare coaliție nu este neapărat o problemă deosebită, dar partidele, când au 60% în Parlament, ori este o situație dificilă, ori există o provocare care trebuie niște corecții bugetare.

Ce a greșit major coaliția din ciclul 20-21-2024 e că nu a făcut aceste reforme. Nu înseamnă că toți nu au făcut ceea ce trebuie, dar dacă promiți, creezi așteptări care nu pot fi onorate”, a spus Bolojan, întrebat de moderator dacă l-ar vota premier pe Sorin Grindeanu.

La insistențele moderatorului să răspundă la întrebarea „L-ați vota pe Sorin Grindeanu premier?”, Bolojan a spus:

„PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Grindeanu nu ar refuza funcția de premier. Care sunt condițiile

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat – luni – că nu ar refuza să preia funcţia de prim-ministru, dacă o decizie în acest sens ar fi adoptată de PSD, într-un cadru „lărgit”, aşa cum s-au luat şi alte decizii în partid.

„I-am învăţat pe colegii mei, eu şi ceilalţi din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În acelaşi mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD şi de această dată. Că e opoziţie, când avem scenariile clare în faţă, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliţie unde PSD-ul nu are prim-ministru, în acelaşi mod vom lua decizia. Ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac”, a afirmat el.

Acesta a precizat că nu ar refuza nominalizarea, dacă partidul i-ar cere să preia funcţia de premier.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a adăugat Grindeanu.

El a menţionat, de asemenea, că PSD nu îşi doreşte un guvern condus de prim-ministru tehnocrat.

Sorin Grindeanu: „Noi nu am avut nicio înțelegere post-moțiune cu AUR”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a mai declarat luni, după o întâlnire cu ambasadorii statelor membre UE, că nu există nicio „înțelegere” între social-democrați și AUR, în urma moțiunii împotriva Guvernului Bolojan.

De asemenea, el a precizat că România nu se „învârte” în jurul lui Ilie Bolojan, iar social-democrații sunt „deschiși” pentru a găsi o soluție rapidă, astfel încât „lucrurile să meargă în direcția anunțată de președintele Nicușor Dan”.

„Noi nu am avut nicio înțelegere post-moțiune cu AUR. Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de Nicușor Dan.”, a declarat Grindeanu.

Întrebat de jurnaliști dacă ar accepta o discuție față în față cu Ilie Bolojan, mediată de președintele Nicușor Dan, Grindeanu a spus că nu va accepta o refacere a coaliției de guvernare cu Ilie Bolojan.

„Eu nu am orgolii atâta timp – și nu am, din această perspectivă – dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan”, a spus liderul PSD.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
23:06
Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
INTERVIU Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
22:48
Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
POLITICĂ Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
22:44
Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
FLASH NEWS Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
22:09
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
FINANCIAR Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
21:58
Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cancan.ro
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Click
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Descopera.ro
Ce îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi?
FLASH NEWS Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
22:49
Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
NEWS ALERT Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
21:52
Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
NEWS ALERT Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
21:49
Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
FLASH NEWS „Aveți ceva să îi reproșați lui Cătălin Predoiu în urma moțiunii?”. Ilie Bolojan răspunde
21:36
„Aveți ceva să îi reproșați lui Cătălin Predoiu în urma moțiunii?”. Ilie Bolojan răspunde
FLASH NEWS Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului
21:17
Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului

Cele mai noi

Trimite acest link pe