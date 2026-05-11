Bolojan: PNL nu ar trebui să îl voteze premier pe Grindeanu. S-a făcut o coaliție pentru funcții

Ilie Bolojan anunță, la Digi 24, că nu îl va vota pe Sorin Grindeanu premier în Parlament, în scenariul propunerii unui guvern minoritar.

„PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Au fost făcute greșeli în ciclul electoral trecut, când am făcut 2 greșeli mari care ne-au adus în această situație. S-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Am permis capturarea statului.

Faptul că s-a făcut o mare coaliție nu este neapărat o problemă deosebită, dar partidele, când au 60% în Parlament, ori este o situație dificilă, ori există o provocare care trebuie niște corecții bugetare.

Ce a greșit major coaliția din ciclul 20-21-2024 e că nu a făcut aceste reforme. Nu înseamnă că toți nu au făcut ceea ce trebuie, dar dacă promiți, creezi așteptări care nu pot fi onorate”, a spus Bolojan, întrebat de moderator dacă l-ar vota premier pe Sorin Grindeanu.

La insistențele moderatorului să răspundă la întrebarea „L-ați vota pe Sorin Grindeanu premier?”, Bolojan a spus:

„PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Grindeanu nu ar refuza funcția de premier. Care sunt condițiile

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat – luni – că nu ar refuza să preia funcţia de prim-ministru, dacă o decizie în acest sens ar fi adoptată de PSD, într-un cadru „lărgit”, aşa cum s-au luat şi alte decizii în partid.

„I-am învăţat pe colegii mei, eu şi ceilalţi din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În acelaşi mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD şi de această dată. Că e opoziţie, când avem scenariile clare în faţă, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliţie unde PSD-ul nu are prim-ministru, în acelaşi mod vom lua decizia. Ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac”, a afirmat el.

Acesta a precizat că nu ar refuza nominalizarea, dacă partidul i-ar cere să preia funcţia de premier.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a adăugat Grindeanu.

El a menţionat, de asemenea, că PSD nu îşi doreşte un guvern condus de prim-ministru tehnocrat.

Sorin Grindeanu: „Noi nu am avut nicio înțelegere post-moțiune cu AUR”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a mai declarat luni, după o întâlnire cu ambasadorii statelor membre UE, că nu există nicio „înțelegere” între social-democrați și AUR, în urma moțiunii împotriva Guvernului Bolojan.

De asemenea, el a precizat că România nu se „învârte” în jurul lui Ilie Bolojan, iar social-democrații sunt „deschiși” pentru a găsi o soluție rapidă, astfel încât „lucrurile să meargă în direcția anunțată de președintele Nicușor Dan”.

„Noi nu am avut nicio înțelegere post-moțiune cu AUR. Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de Nicușor Dan.”, a declarat Grindeanu.

Întrebat de jurnaliști dacă ar accepta o discuție față în față cu Ilie Bolojan, mediată de președintele Nicușor Dan, Grindeanu a spus că nu va accepta o refacere a coaliției de guvernare cu Ilie Bolojan.