Revolta unui liberal: „Pro-europenii sunt adevărații partizani ai intrării României în sfera de influență a Rusiei”

Liberalul Viorel Cataramă acuză „ipocrizie politică” în discursul partidelor pro-europene și susține că trimiterea PSD și AUR la guvernare ar favoriza indirect influența Rusiei în România.

Revolta unui liberal. Viorel Cataramă atac dur la adresa partidelor pro-europene

Viorel Cataramă a lansat un atac dur la adresa partidelor pro-europene, după discuțiile apărute în spațiul public privind posibilitatea ca PSD și AUR să formeze o majoritate guvernamentală.

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul lider liberal ironizează poziționările USR și PNL, susținând că încearcă să împingă PSD și AUR spre guvernare pentru a evita costurile politice ale unei perioade dificile economic și social.

„Uluitor! Breaking News din Republica Absurdistan: USR și PNL au descoperit metoda supremă de „eliminare” a PSD: îl trimit direct la guvernare. Împreună cu AUR. Da, ați citit bine. După ani întregi în care au explicat doct cum PSD este „pericolul suprem”, iar AUR „amenințarea democrației”, aceeași cavaleri ai neo-marxismului au ajuns la concluzia genială: „PSD și AUR au majoritate, să guverneze!””, a scris Cataramă.

„ PSD și AUR reprezintă apocalipsa geopolitică ”

Acesta a afirmat că partidele care ar susține o astfel de variantă încearcă, de fapt, să evite asumarea unor măsuri economice dificile.

„Adică: — noi stăm cuminți în opoziție, — voi luați inflația, deficitul și scandalurile, — iar peste doi ani revenim să vă explicăm cât de rău ați guvernat. Strategie de laborator politic. Cu doctorate în ipocrizie. Mai lipsește doar ca pompierii să stingă incendiile cu benzină și să spună că e „pentru stabilitate”. Desigur, întreaga operațiune este întâmpinată cu aplauze isterice de influencerii de serviciu, experții permanenți din presă și online, de trupele de troli si boți care, până ieri, explicau că PSD și AUR reprezintă apocalipsa geopolitică. Astăzi? Brusc, sunt suficient de buni pentru Palatul Victoria. Iar partea cea mai amuzantă este că tot acest circ este vândut publicului drept „salvarea democrației” și „responsabilitate europeană””, a continuat acesta.

„P ro-europenii sunt în fapt adevărații partizani ai intrării României în sfera de influență a Rusiei ”

Viorel Cataramă a făcut referire și la orientarea geopolitică a României, susținând că partidele care se prezintă drept pro-europene ar contribui indirect la apropierea țării de sfera de influență a Rusiei.

„De mult timp afirm în spațiul public că cei intitulați pompos pro-europeni sunt în fapt adevărații partizani ai intrării României în sfera de influență a Rusiei; conștient sau inconștient, nu are importanță. Nu credeam că voi fi confirmat atât de curând!”, a mai scris acesta.

