Trump spune că „ia în serios în considerare” transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat al SUA

Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei conversații telefonice cu jurnalistul John Roberts de la Fox News, că „ia în considerare în mod serios” transformarea Venezuelei în al 51-lea stat al Statelor Unite.

Drept justificare, președintele american a invocat rezervele uriașe de petrol ale Venezuelei, estimate de acesta la 40 de trilioane de dolari. Mai mult, Trump susține că venezuelenii îl iubesc, iar aceștia sunt fericiți cu schimbările politice recente.

Aceste declarații vin după ce, în luna ianuarie, forțele americane au desfășurat o forță impresionantă pentru a-l captura pe fostul președinte Nicolás Maduro, care se află acum în detenție în Statele Unite în așteptarea sentinței.

Donald Trump a mai lansat idei similare despre anexarea Groenlandei sau a Canadei, strategii care au fost adesea interpretate fie ca tactici de negociere, fie ca declarații provocatoare.

