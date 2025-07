Banc. Redacția Gândul vă pune zâmbetul pe buze în această zi toridă de vară. Bucurați-vă de puțin umor de calitate, care să alunge stresul măcar pentru un moment, cu un banc savuros.

„Bulă se duce la doctor și începe să-i povestească:

– Domnule doctor, am o problemă foarte serioasă. Eu am serviciul în altă localitate și doar la sfârșit de săptămână mă întorc acasă. De fiecare dată când mă întorc, o găsesc pe nevasta mea în pat cu cel mai bun prieten al meu. Asta s-a întâmplat deja de trei ori la rând.

– Înțeleg, Bulă. Și ce ai făcut în această situație?

– De fiecare dată, amicul și-a cerut iertare. Mi-a spus că nu merită să stricăm prietenia noastră de o viață pentru o asemenea greșeală. Apoi, m-a invitat la o cafea ca să ne împăcăm.

– Bulă, nu înțeleg! De ce ai venit la mine pentru asta?

– Păi, domnule doctor, am venit să vă întreb ceva foarte important: nu-mi face rău atâta cafea?”