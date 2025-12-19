Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather.

Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather

În orașele situate la mare altitudine se va instala „iarna secolului”, avertizează meteorologii Accuweather.

La Predeal, de exemplu, ninsorile vor debuta în 24 decembrie, cu temperaturi de 2 grade și minime de minus 4 grade Celsius.

În orașul turistic va ninge, iar gerul va pune stăpânire pe harta meteo, cu -2 / -8 grade de Crăciun (25 decembrie), – 2/-6 grade pe 26 decembrie, -3/-10 grade pe 27 decembrie, -4/-8 grade pe 28 decembrie și -4/-10 grade pe 29 decembrie.

Vor urma apoi două zile cu soare, dar vremea rece va reveni în 1 ianuarie 2026, cu -3/-10 grade, ninsorile continuând și în 2-3 ianuarie, potrivit meteorologilor Accuweather.

La Brașov, va ninge în 3 ianuarie, când temperaturile vor coborî până la minus 8 grade.

În zilele de 24, 26, 27 decembrie, dar și în 3 ianuarie, la Sinaia va ninge și temperaturile vor fi tot mai mici.

La Bușteni, potrivit prognozei Accuweather, va ninge în zilele de 24 și 26 decembrie.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Autorul recomandă: