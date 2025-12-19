Prima pagină » Știri externe » Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein

Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein

19 dec. 2025, 23:16, Știri externe
Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein
Astăzi a fost termenul limită legal stabilit prin legea „Epstein Files Transparency Act” pentru ca Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA să publice documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein. Cu toate că au anunțat inițial că nu pot îndeplini termenul limită impus, Departamentul de Justiție a publicat primă tranșă de „câteva sute de mii de documente”, inclusiv fotografii și mateirale de investigație din dosarul Epstein. Restul documentelor, alte câteva sute de mii, urmează să fie publicate în următoarele săptămâni.

Oficialii americani susțin că o întârziere este inevitabilă pentru a revizui materialele și a proteja identitatea victimelor, dar și pentru a nu periclita investigațiile aflate în desfășurare. Democrații din Congres au criticat această amânare, pe care au numit-o o încălcare a legii federale și au amenințat cu acțiuni legale. Aceștia au început deja să publice, pe cont propriu, loturi de fotografii din arhiva Epstein. Cea mai recentă tranșă de fotografii a fost lansată pe 18 decembrie.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că Departamentul de Justiție va „publica astăzi câteva sute de mii de documente” legate de ancheta Jeffrey Epstein, urmând ca mai multe să apară în următoarele săptămâni. Frustrarea crește în cadrul Departamentului de Justiție, deoarece acesta se grăbește să redacteze mii de pagini de dosare înainte de termenul limită de astăzi, au declarat pentru CNN mai multe surse.

Departamentul de Justiție declară că s-au depus „eforturi rezonabile” pentru a proteja informațiile personale ale supraviețuitorilor. Fișierele publicate sunt împărțite în patru seturi de date.

