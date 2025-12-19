Prima pagină » Social » Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”

O organizație care apără drepturile romilor din Europa le cere președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și liderului USR, Dominic Fritz, să nu-l desemneze pe Radu Miruță ca ministru al Apărării. ONG-ul Roma for Democracy România susține că declarația făcută de Miruță în cadrul unui post de televiziune reprezintă „normalizarea discriminării” din zona puterii politice. 

Radu Miruță, proaspăt nominalizat pentru funcția de ministru al Apărării s-ar fi exprimat discriminatoriu la adresa romilor. Acesta a folosit o zicală utilizată frecvent în limbajul popular: „a se muta ca țiganul cu cortul”, dar ONG-ul avertizează că nu a fost vorba despre o simplă scăpare, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază cetățenii de etnie romă cu instabilitatea, dezordinea și lipsa de demintate.

„Declarația ministrului Economiei, vehiculat ca viitor ministru al Apărării, Radu Miruță, în care folosește expresia „ Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut ca țiganul cu cortul”, este inacceptabilă într-un stat democratic și profund jignitoare pentru o parte a cetățenilor României. Nu vorbim despre o „scăpare”, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea și lipsa de demnitate. Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci și periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziția puterii.”
De asemenea, organizația Roma for Democracy subliniază că Ministerul Apărării este una dintre cele mai importante instituții ale statului, iar rolul ei este acela de a apăra toți cetățenii României, indiferent de etnie, religie sau statut social.
„Ministerul Apărării este una dintre cele mai importante instituții ale statului. Rolul său este să apere toți cetățenii României, indiferent de etnie, religie sau statut social. Un ministru care folosește expresii rasiste transmite, implicit, că nu îi vede pe toți cetățenii ca fiind egali, demni de protecție și respect. Rasismul nu este compatibil cu funcțiile publice de rang înalt. Nu poți conduce o instituție fundamentală pentru securitatea națională dacă porți, chiar și la nivel de limbaj, o viziune care exclude sau umilește. România are deja o istorie dureroasă a discriminării și violenței simbolice la adresa romilor. Tocmai de aceea, de la liderii săi se așteaptă responsabilitate, maturitate și respect, nu perpetuarea prejudecăților. Un ministru al Apărării trebuie să fie un garant al egalității și al coeziunii sociale. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României. Tăcerea în fața unui astfel de derapaj nu este neutralitate. Este complicitate!”
În cadrul unei intervenții live pentru Prima News, Radu Miruță a vorbit despre veniturile pe care le încasează ministrul Economiei și ministrul iterimar al Apărării Naționale. Acesta a fost întrebat și dacă încasează două salarii, ca parlamentar și ca ministru și a confirmat acest aspect. De asemenea, ministrul a fost întrebat în cadrul aceleași intervenții despre faptul că Parlamentul îi plătește cazare, Miruță a spus că „Am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca țiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 și mi-e foarte bine acolo”. 

